А давайте поговорим, что нам делать, если в один прекрасный день кыргызские власти решат полностью отключить интернет в Кыргызстане. Ну или он сам упадет, потому что весь трафик теперь идет через одного госпровайдера.

Почему эта тема актуальна? Потому что, к сожалению, такое все чаще и чаще происходит в других странах. Недавно было практически полное отключение интернета в Иране. Целые регионы России днями сидят без мобильного интернета.

Да и в Кыргызстане исторически у нас были случаи массового отключения интернета. Почему это так важно? Интернет — это не просто место, где мы развлекаемся. Интернет — это место, где мы получаем жизненно важные новости. В какой-то чрезвычайной ситуации интернет может помочь понять нам, какие места безопасны, какие города ездить можно, какие нельзя, что происходит с нашими близкими людьми. Чтобы быть готовыми к отключению интернета, нужно готовиться заранее.

И в этом нам помогут наши социальные сети. Не социальные сети, которые есть в интернете, а социальные сети, которые мы строим с реальными людьми. Например, на тое. Поэтому, в следующий раз, когда вы пойдете на TOEI, я предлагаю вам вместе с вашими родственниками и друзьями обсудить, что вы будете делать, как вы будете связываться, если интернет отключат полностью и как, возможно, вы найдете способ все-таки получать новости.

Что я имею ввиду? Что при отключении интернета он все-таки совсем, совсем, совсем до конца не пропадает совершенно у всех. Например, могут быть какие-то люди, которые живут недалеко от границы с Казахстаном. У них могут быть казахские симки, и они могут подключаться к казахским мобильным сетям и получать новости из интернета оттуда. У других, более везучих наших соотечественников, вообще могут быть спутниковые терминалы Starlink, и они могут подключаться к интернету напрямую через спутник. В то же время при отключении интернета может остаться или может отключиться мобильная связь. Но у кого-то из наших родственников, знакомых могут оставаться стационарные телефоны. Если мы заранее будем эту ситуацию обсуждать, то я думаю, мы сможем ограничить ее потенциальные негативные последствия.