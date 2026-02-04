Могут ли спецслужбы или мошенники взломать ваш смартфон на расстоянии?

Не прикасаясь к нему, не имея физического доступа, просто взять и подсадить какой-нибудь вирус, чтобы он сливал им всю информацию с телефона?

Ответ не такой уж и простой. В принципе да, могут. Но если ваш телефон обновлен, и если вы ничего не сделали, чтобы им помочь, то такой взлом может стоить очень много денег, и во многих случаях быть невозможным.

Вот две самые важные вещи, которые помогут вам обезопасить себя от дистанционного взлома.

Не откладывайте обновление операционной системы

Ваш телефон всегда должен иметь последнее обновление операционной системы. То есть, когда ваш телефон сообщает о том, что вышло новое обновление, не нужно откладывать это в долгий ящик.

Если вы будете пропускать обновления, то вас через какое-то время смогут взломать не только спецслужбы, но и любой начинающий программист, просто запустивший автоматическую программу, которая найдет уязвимые телефоны и взломает их.

Перестали приходить обновления? Пора купить новый телефон

Если вы не получаете от вашего телефона предложения периодически его обновлять, то, скорее всего, это значит, что ваша модель больше не поддерживается производителем.

Пожалуйста зайдите на сайт производителя, посмотрите вашу модель и проверьте до какого времени должны приходить обновления.

Если этот срок истек, сделайте себе приятное, купите новый телефон. Использовать телефон, на который не приходят обновления операционной системы, супер-небезопасно.

Не нажимайте на неизвестные ссылки

Если вам приходят неизвестные сообщения с ссылками на какие-то неизвестные сайты, пожалуйста никогда не нажимайте на них.

Если ваш телефон что-то спрашивает вас и вы не понимаете этого вопроса, он какой-то технический, лучше ответить нет.

Потому что, конечно же, если вы самостоятельно согласитесь на установку какого-то вредоносного программного обеспечения, то тогда вы будете сами виноваты.