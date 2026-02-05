Простое правило. Если к вашему телефону прикоснулась рука сотрудника ГКНБ, то, наверное, больше этим телефоном пользоваться не стоит. Это же относится и к другим девайсам.

Если вас вызвали на допрос или на беседу в ГКНБ (или другие правоохранительные органы), телефон с собой лучше не брать.

На проходной вас попросят его оставить. А когда у профессионала есть физический доступ к телефону, его легко превратить в подслушивающее устройство или установить шпионские программы, чтобы следить за всеми вашими действиями.

Вопреки многим мифам, дистанционно сделать это достаточно сложно, но если есть физический доступ, все становится в разы проще.

То же самое, в принципе, относится к любым ситуациям, когда вы оставляете свой телефон без присмотра.

То есть, если вы где-то его оставляете в кафе и уходите в туалет, или где-то он у вас просто лежит и к нему имеют доступ чужие люди, такой телефон тоже потенциально может превратиться в устройство слежки за вами.

Поэтому постарайтесь всегда следить за своим телефоном и другими устройствами.