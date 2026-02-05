У каждого человека в жизни бывает такой момент, когда мы делаем в интернете что-то такое, о чем мы не хотим, чтобы кто-то знал.

Ни начальник на работе, ни системный администратор в офисе, ни интернет-провайдер, ни спецслужбы, ни господин Ташиев, ни даже сам сайт, на котором мы эти вещи делаем.

И когда такой момент наступает у меня в жизни, я использую для этого Tor браузер.

Тор браузер уникален тем, что не хранит в одном месте переданные вами данные и информацию о том, куда вы заходили.

Эта информация, во-первых, шифруется, а во-вторых – разбивается между множеством независимых узлов, которые поддерживают независимые друг от друга команды волонтеров.

Таким образом нет какой-то одной точки, какого-то определенного лица, которое могло бы выдать эту компрометирующую информацию о вас.

Но, к сожалению, есть и минусы.

Он довольно-таки медленно работает, по сравнению с другими браузерами и не нравится крупным корпорациям типа Google.

Google иногда банит некоторые сессии. Но это не страшно, потому что можно просто использовать другой поисковик.

Если вы хотите максимальную анонимность, безопасность, скрытность и приватность фактически бесплатно, тогда, как ваш любимый экстремист, я рекомендую вам браузер Tor.