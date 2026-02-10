После отправки в отставку главы ГКНБ Камчыбека Ташиева президент Садыр Жапаров принялся реорганизовывать спецслужбу, к которой за последние годы перешло множество функций. Так от ГКНБ была отделена погранслужба. За время независимости Кыргызстана Погранслужбу несколько раз то присоединяли, то отсоединяли от спецслужб. В последний раз Погранслужбу объединили с ГКНБ в 2020 году уже при руководстве Камчыбека Ташиева.

На посту руководителя погранслужбы остается все тот же Абдикарим Алимбаев, руководивший ей и в составе ГКНБ.

Погранслужба не единственное ведомство, которое отсоединили от ГКНБ. Теперь отдельным ведомством станет и Служба госохраны — известная, как девятая служба ГКНБ. Теперь Служба госохраны , которая будет обеспечивать безопасность первых лиц, подчиняется непосредственно президенту Садыру Жапарову. Он будет назначать руководство службы и даже утверждать численность штата охраны.