10 февраля президент Садыр Жапаров подписал указ о прекращении полномочий замглавы кабинета министров и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Ташиев возглавил ГКНБ после того, как на эту должность в октябре 2020 года его назначил Садыр Жапаров, который был освобожден протестующими из колонии и занял пост премьер-министра, а после и исполняющего обязанности президента.

В указе президента об отставке Ташиева упомянуты пункт 4 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики. Эта часть гласит, что президент может по собственной инициативе или по предложению парламента или Курултая освобождать от должности членов Кабмина.

Пресс-секретарь президента Аскат Алогозов процитировал Садыра Жапарова, отвечая на вопросы СМИ: «Прежде всего я принял это решение в интересах нашего государства, с целью не допустить раскола в обществе, в том числе между государственными структурами, а напротив — укрепить единство».

Сам Камчыбек Ташиев пока не прокомментировал свою отставку. По информации некоторых СМИ, он мог покинуть страну — уехать в Германию на лечение. Ранее он уже уезжал на лечение за границу — в феврале, апреле и июле 2021 года. По словам главы телеканала «Регион» Откурбека Рахманова, по сути выполняющего функции личной пресс-службы Камчыбека Ташиева, бывший глава спецслужб узнал о своей отставке только после выхода указа Садыра Жапарова.

Отставка Ташиева произошла на фоне обсуждений о возможных досрочных выборах президента и слухов о том, что Ташиев планирует баллотироваться. При этом сам Ташиев неоднократно заявлял, что идти на президентские выборы не собирается.



Камчыбек Ташиев известен как друг и соратник президента Садыра Жапарова. Неоднократно возникали слухи о расколе в политическом тандеме — но политики всегда заявляли о своей дружбе и опровергали информацию о соперничестве или недопонимании.



Темур Умаров, эксперт по странам Центральной Азии и Китаю в интервью «Клоопу» назвал отставку Ташиева «самым плохим сценарием для стабильности политического режима Жапарова».

«Жапаров изначально поставил все карты на свою дружбу с Ташиевым и полагался на него, думая, что тому будет достаточно роли главного исполнителя и большое количество полномочий компенсируют отсутствие возможности реализовать свои лидерские амбиции. Но, как это часто было в недавней истории Кыргызстана, президент, видимо, поставил не на того, и с его точки зрения, эта опора режима стала шататься в момент, когда режим готовиться к пролонгации на выборах в 2027 году», — сказал он.

Исполняющим обязанности главы ГКНБ стал Жумгалбек Шабданбеков. Он был заместителем главы ГКНБ и руководил девятой службой (она занимается охраной высокопоставленных лиц, в том числе президента). При этом президент Садыр Жапаров отправил в отставку трех других заместителей Камчыбека Ташиева — Курванбека Авазова, Даниэла Рысалиева и Элизара Сманова и назначил первым заместителем председателя ГКНБ Рустама Масадыкова.



Также появились слухи о возможной отставке близкого друга Ташиева и спикера парламента Нурланбека Тургунбека уулу. Но в парламенте это отрицают.

«Распространяемая информация, связанная с должностью Торага Жогорку Кенеша, не соответствует действительности», — сообщает пресс-служба парламента. По ее информации, Тургунбек уулу находится в Турции с визитом.