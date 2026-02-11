9 февраля кыргызстанские СМИ распространили открытое обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурбеку Тургунбеку уулу. Письмо подписали 75 человек, среди которых были экс-депутаты, экс-премьер-министр, экс-министры, бывшие чиновники более низкого ранга, олимпийский чемпион, деятели культуры и науки и так далее. В письме они просили назначить выборы президента на 2026 год, а не на январь 2027 года.



Свою просьбу подписанты обосновали тем, что в обществе идет жаркая дискуссия о дате проведения президентских выборов. Связана эта дискуссия с действием двух конституционных норм: прежней Конституции, по которой был избран действующий президент, и новой Конституции, по которой сегодня функционирует государственная власть.

Когда проводить выборы?



Президент Садыр Жапаров был избран в 2021 году по Конституции от 2010 года, где прописано, что глава государства избирается на один шестилетний срок. В апреле того же года на референдуме была принята новая Конституция, где указано, что глава государства избирается на 5 лет. При этом в Основном документе страны прописали возможность избираться на два срока подряд.

5 мая 2021 года вступил в силу закон «О Конституции Кыргызской Республики», где содержатся специальные разъяснения, касающиеся сроков президентских полномочий и возможности выдвижения на высший государственный пост.

В пункте 1 статье 3 данного закона написано: «Президент Кыргызской Республики, избранный в 2021 году на 6 лет, осуществляет полномочия в соответствии с Конституцией. Срок избранного президента на 6 лет засчитывается как первый срок избрания в соответствии с настоящей Конституцией».

«Юристы, правоведы, политические деятели разделились на два лагеря: одни считают досрочные выборы единственным путем решения этого спора, другие призывают дождаться окончания шестилетнего срока», — говорится в письме.

Именно поэтому авторы письма предлагали Садыру Жапарову незамедлительно инициировать выборы президента.

«Такой подход позволил бы избежать различных толкований, дополнительных разъяснений, общественных споров и возможных обращений в Конституционный суд», — говорится в письме.

Успехи = Ташиев?

Авторы письма подчеркнули, что вновь избранный президент и его новая команда получат возможность продолжить успешные дела и решить имеющиеся серьезные проблемы.

Успехи и проблемы авторы письма тоже описали. К успехам они отнесли следующее:



Установлены порядок, стабильность, законность;

Армия усилена и способна защищать государство;

Решены спорные вопросы госграниц с Узбекистаном и Таджикистаном;

Велась беспощадная борьба с коррупцией, в бюджет страны поступило 352 млрд сомов;

Покончено с оргпреступностью;

Построено немало дорог, школ и другие объекты культуры и спорта.

К проблемам авторы письма отнесли:



Возрастающий размер госдолга, который приближается к тревожной отметке в $9 млрд. При этом, за пять лет прибыль от разработки месторождения «Кумтор» составила $9 млрд;

Повышение цен на продукты и услуги, что ведет к стремительному обнищанию жителей страны;

Преобладание в структуре валового продукта доли сферы торговли и услуг, а не промышленности;

Отток молодежи в другие страны в поисках работы;

«Весь этот анализ, перечисление несомненных достижений и серьезных проблем, подводит нас к главному выводу — первый этап деятельности нынешнего высшего руководства Кыргызстана логически завершен. На основании этого вывода мы считаем, что развитие Кыргызстана должно получить новые стимулы и следует переходить ко второму этапу напряженной и качественной работы», — говорится в письме.

Примечательно, что авторы письма к успехам отнесли решение вопросов в тех сферах, за которые отвечал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Раскол



Это письмо и подписавшие его люди упоминались в комментарии президента Садыра Жапарова о причинах увольнения Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ.

Жапаров сообщил через своего пресс-секретаря, что принял это решение, чтобы укрепить единство в обществе, в том числе между госструктурами, не допуская раскола.



Его пресс-секретарь также добавил, что речь шла о Бекболоте Талгарбекове, Эмилбеке Узакбаеве и других людях, которые, используя имя Камчыбека Ташиева, обзванивали депутатов Жогорку Кенеша, общественных деятелей и представителей интеллигенции, побуждая каждого к различным действиям: «поддержите генерала, подпишите здесь, сделайте так или иначе» и так далее.

«Эти действия создали напряженную обстановку в обществе, в том числе среди ответственных лиц в государственных структурах, включая Жогорку Кенеш», — говорится в сообщении пресс-секретаря президента Аската Алагозова.

На следующий день замглавы кабмина Эдиль Байсалов тоже упомянул это письмо. По его словам, в последние месяцы некоторые «престарелые “сбитые летчики” и “политические банкроты”», прикрываясь именем Ташиева, возомнили себя творцами истории. В результате этих действий, по мнению Байсалова, в обществе стали циркулировать разговоры о двоевластии, необходимости проведения досрочных выборов и нелегитимности действующей власти.

«Именно эти провокаторы и их неприкрытые амбиции внесли раскол между Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, который уже стал угрожать расколом всему обществу и государству», — написал он.

При этом Байсалов признал, что в последние годы возник дисбаланс в системе госуправления.

«Чрезмерная концентрация отдельных функций в органах государственной безопасности привела к тому, что некоторые представители этих структур стали воспринимать себя не инструментом закона, а прикрываясь авторитетом борьбы за порядок, начали выходить за рамки своих полномочий и создали в обществе атмосферу страха и преследований», — написал он.

Сам Ташиев дал свой комментарий из больницы в Германии, заявив, что отставка для него была совершенно неожиданной.

«Как бы ни было, мы обязаны выполнять решение президента […] для того чтобы в нашей стране были мир и стабильность, никто не должен идти на какие-либо незаконные действия, и все наши шаги должны быть строго в рамках закона», — говорится в этом обращении.

Всех 75 человек, подписавших письмо, пригласили на допрос в МВД, троих из них — Бекболота Талгарбекова, Эмилбека Узакбаева и Курманбека Дыйканбаева задержали по делу о призывах к массовым беспорядкам.