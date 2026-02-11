Замглавы кабмина Эдиль Байсалов прокомментировал отставку главы кабмина и ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«Мы все хорошо помним, что генерал Ташиев многократно и публично подтверждал свою поддержку Президенту (…) Однако в последние месяцы некоторые безответственные элементы, престарелые “сбитые летчики” и “политические банкроты”, прикрываясь именем народного генерала, возомнили себя творцами истории. Преследуя свои личные цели, они начали говорить от его имени (…)

В результате возникла опасная двусмысленность. В обществе начали циркулировать разговоры о якобы существующем двоевластии, о необходимости проведения досрочных выборов и нелегитимности действующей власти. Именно эти провокаторы и их неприкрытые амбиции внесли раскол между Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, который уже стал угрожать расколом всему обществу и государству.

(…) В дополнение, считаю, что мы обязаны честно признать, что в последние годы возник определённый дисбаланс в системе госуправления, как в правительстве, так и на местах. Чрезмерная концентрация отдельных функций в органах государственной безопасности привела к тому, что некоторые представители этих структур стали воспринимать себя не инструментом закона, а прикрываясь авторитетом борьбы за порядок, начали выходить за рамки своих полномочий и создали в обществе атмосферу страха и преследований. Эта тема справедливо вызывает критику со стороны гражданского общества, предпринимательских структур и нашей молодежи.

(…) Допущенные перегибы, какими бы благими намерениями они ни оправдывались, не соответствуют духу нашей Конституции. (…) Я выражаю сожаление, что определённый этап нашей политической истории завершился именно так — достаточно неожиданно для всех нас. Но вместе с тем считаю, что этот период двусмысленности должен был закончиться», — написал он.

Ранее было опубликовано обращение от лица находящегося на лечении в Германии Камчыбека Ташиева.

«Вчера меня уволили с работы — для меня это было совершенно неожиданно. Как бы ни было, мы обязаны выполнять решение Президента (…) для того чтобы в нашей стране были мир и стабильность, никто не должен идти на какие-либо незаконные действия, и все наши шаги должны быть строго в рамках закона», — говорится в этом обращении.

Камчыбека Ташиева отправили в отставку накануне указом президента Садыра Жапарова.