Экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сделал обращение — его опубликовали бывший прессек Садыра Жапарова Нургазы Анаркулов, а также Откурбек Рахманов, глава телеканала «Регион» — фактический пресс секретарь Камчыбека Ташиева.

«Я заболел и с разрешения Президента приехал в Германию, так как нужно было показаться по месту ранее проведённой операции. Однако вчера меня уволили с работы — для меня это было совершенно неожиданно. Как бы ни было, мы обязаны выполнять решение Президента. Я добросовестно служил нашему государству, народу и Президенту и горжусь этим! Единственное, о чём жалею, — что не дали возможности попрощаться с личным составом. Выражаю благодарность каждому сотруднику ГКНБ и желаю успехов! А для того чтобы в нашей стране были мир и стабильность, никто не должен идти на какие-либо незаконные действия, и все наши шаги должны быть строго в рамках закона», — гласят публикации от лица Камчыбека Ташиева.

Об отставке Камчыбека Ташиева стало известно накануне из указа президента Садыра Жапарова. Были отправлены в отставку и три заместителя Ташиева в ГКНБ, после чего спецслужбу еще больше ослабили, отделив от нее Погранслужбу и Госохрану.

«Прежде всего я принял это решение в интересах нашего государства, с целью не допустить раскола в обществе, в том числе между государственными структурами, а напротив — укрепить единство», — процитировал главу государства его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

Камчыбек Ташиев возглавлял ГКНБ с октября 2020 года, на этот пост в свой кабинет министров его назначил Садыр Жапаров, едва заняв пост премьер министра.

В последующие года ГКНБ становился все более всесильным органом, присоединяя к себе ведомства и функции, а его глава Ташиев воспринимался не меньшим лидером, чем глава государства. Не раз возникали слухи о расколе между Ташиевым и Жапаровым, но те опровергали домыслы.

В последние дни в обществе витали слухи о том, что Камчыбек Ташиев может баллотироваться в президенты на выборах, хотя ранее он говорил обратное и обещал поддержать Жапарова. Некоторые старые политики и общественные деятели стали призывать к досрочным выборам.