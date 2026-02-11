МВД сообщил о задержании ряда политиков по делу о призывах к массовым беспорядкам.

Ведомство сообщает, что 9 февраля 75 человек из числа бывших политиков и чиновников, а также общественных деятелей и даже ученых сделали обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурланбеку Тургунбеку уулу с предложением провести досрочные выборы, что, по мнению ведомства «вызвало жаркие споры среди населения и усугубляло общественно-политическую ситуацию в стране».

По этой причине МВД возбудило дело о массовых беспорядках. Трое — их называют инициаторами обращения — были задержаны, в их домах провели обыски. Задержаны Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев и Курманбек Дыйканбаев.

Кто они такие?

Бекболот Талгарбеков был в оппозиции при правлении Алмазбека Атамбаева и даже получил срок по аналогичному делу о призывах к беспорядкам и попытках захвата власти. Его осудили на 14 лет, но он вышел на свободу раньше, при правлении Сооронбая Жээнбекова. Его дело пересмотрели и оправдали по одной из статей — о госперевороте. Был лидером «Элдик парламент», а в 2011 году работал в предвыборном штабе Камчыбека Ташиева. До того успел побывать министром, вице-премьером и главой Джалал-Абадской области.

Эмилбек Узакбаев — при правлении Алмазбека Атамбаева был послом в Узбекистане, до того директором госагентства по энергетике и министром сельского хозяйства.

Курманбек Дыйканбаев — экс-депутат, бывший полпред президента Сооронбая Жээнбекова, в 2020 году был задержан за злоупотребление служебным положением, был оправдан полностью в 2022 году.

Ранее на письмо 75 человек ссылались замглавы правительства Эдиль Байсалов и пресс-секретарь президента Аскат Алагозов. Так, Байсалов обвинил их в расколе между президентом и уже не главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

« Однако в последние месяцы некоторые безответственные элементы, престарелые “сбитые летчики” и “политические банкроты”, прикрываясь именем народного генерала, возомнили себя творцами истории. Преследуя свои личные цели, они начали говорить от его имени (…)

В результате возникла опасная двусмысленность. В обществе начали циркулировать разговоры о якобы существующем двоевластии, о необходимости проведения досрочных выборов и нелегитимности действующей власти. Именно эти провокаторы и их неприкрытые амбиции внесли раскол между Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, который уже стал угрожать расколом всему обществу и государству», — сказал он.

Алагозов обвинял их в создании напряженной обстановки.

«Речь идет о Бекболоте Талгарбекове, Эмилбеке Узакбаеве и других, которые, используя имя Камчыбека Ташиева, обзванивали депутатов Жогорку Кенеша, общественных деятелей и представителей интеллигенции, побуждая каждого к различным действиям: «поддержите генерала, подпишите здесь, сделайте так или иначе» и так далее.

Эти действия создали напряженную обстановку в обществе, в том числе среди ответственных лиц в государственных структурах, включая Жогорку Кенеш», — сказал он.

После обращения 75 политиков Камчыбек Ташиев был отправлен в отставку с поста главы ГКНБ. Сам он находился на лечении в Германии и, по его словам, не ожидал отставки.