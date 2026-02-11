Мэр Оша (и фигурант журналистских расследований) Женишбек Токторбаев дал комментарий по поводу отставки с поста главы ГКНБ своего друга Камчыбека Ташиева.

Так он заявил, что со здоровьем Ташиева уже все в порядке.

«У него в сердце 5 стентов, один отошел. Он сказал, что получил разрешение у президента чтобы на 10-15 дней отправиться на лечение, поставить стент на место», — говорит Токторбаев.

Однако, Ташиев немного в обиде за то, что ему не дали попрощаться с коллективом. Тем не менее Токтобаев считает, что два друга — имея в виду Камчыбека Ташиева и президента Садыра Жапарова — сами решат, что между ними происходит.

Когда вернется Ташиев, который получает лечение в Германии, Токторбаев не знает — говорит «буйурса вернется». Сам Токторбаев готов выполнять приказы президента и если будет нужно подать в отставку — он это сделает.

Камчыбек Ташиев был снят с должности главы ГКНБ указом президента 10 февраля. Ташиев находится на лечении в Германии, его окружение передает, что он узнал об увольнении после выхода указа президента и такого решения не ожидал. Он руководил спецслужбой с октября 2020 года.