Задержаны и доставлены на допрос в МВД бывший глава этого ведомства Курсан Асанов, а также бывший первый вице-премьер Аалы Карашев. Оба они были среди 75 авторов письма в Садыру Жапарову, в котором политики и деятели культуры предлагали провести досрочные выборы.

Ранее были задержаны три других подписанта — бывший вице-премьер Бекболот Талгарбеков, бывший посол Эмилбек Узакбаев и экс-депутат Курманбек Дыйканбаев.

Открытое письмо было опубликовано в СМИ 9 февраля, после чего 10 февраля президент Садыр Жапаров отправил в отставку своего соратника Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ. Замглавы правительства Эдиль Байсалов и пресс-секретарь президента Аскат Алагозов обвинили подписантов письма к президенту в том, что они вносили раскол между Жапаровым и Ташиевым.

О чем было письмо?

Авторы письма считают, что в обществе идет жаркая дискуссия о дате проведения президентских выборов. Связана эта дискуссия с действием двух конституционных норм: прежней Конституции, по которой был избран действующий президент, и новой Конституции, по которой сегодня функционирует государственная власть.

Они предлагали Садыру Жапарову незамедлительно инициировать выборы президента. Авторы письма подчеркнули, что вновь избранный президент и его новая команда получат возможность продолжить успешные дела и решить имеющиеся серьезные проблемы.

Успехи и проблемы авторы письма тоже описали. Примечательно, что авторы письма к успехам отнесли решение вопросов в тех сферах, за которые отвечал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.