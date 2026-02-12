Слухи о том, что спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу (Нурлан Шакиев) лишится своего поста, возникли еще 10 февраля, в день отставки Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ. Все потому что Тургунбека уулу считают депутатом, приближенным к Ташиеву. Тогда пресс-служба парламента отрицала, что Тургунбека уулу снимут с поста спикера и отчитывалась, что тот находится в поездке в Турцию. Однако 12 февраля стало известно, что Тургунбек уулу уже не спикер. Кандидатом на пост нового спикера выдвинут Марлен Маматалиев.

Тургунбек уулу прибыл в Кыргызстан и выступил на заседании парламента, где отказался от поста спикера. При этом он просил не связывать его с кем-бы то ни было. Известно, что Тургунбек уулу все еще депутат и остается в парламенте.

Шакиев-Тургунбек уулу был впервые избран спикером парламента в октябре 2022 года. До депутатства был известен как экс-директор NewTV. На этом телеканале летом 2019 года показали фильм о «хорошем» свергнутом президенте Курманбеке Бакиеве. Курманбека Бакиева выставили с положительной стороны, говоря, что он «отлично работал», и что в Кыргызстане его «любят и уважают».

Шакиев работал в команде Бакиева с 2006 по 2009 годы. В администрацию Бакиева он пришел на должность пресс-секретаря, а за год до свержения бывшего президента стал его советником на общественных началах.

В 2009 году Шакиев возглавил общественный телеканал «ЭлТР», но после революции его сняли с этой должности. Уже после смены власти, с 2010 по 2011 год, Шакиев был министром культуры Кыргызстана.

Марлен Маматалиев, который, вероятно, и станет новым спикером, в октябре 2020 года баллотировался от партии, связанной с кланом Матраимовых — «Мекеним Кыргызстан».