Нынешний президент Кыргызстана вплотную приблизился к тому, что не удавалось ни одному из его предшественников, — к превращению страны в персоналистскую автократию.

Автор текста эксперт по Центральной Азии и Китаю Темур Умаров. Материал опубликован на сайте Московского Центра Карнеги.



В начале февраля в одну из мюнхенских клиник поступил вип-пациент — Камчыбек Ташиев, могущественный глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, второй человек в стране после президента. А спустя несколько дней он выписался оттуда уже рядовым гражданином без должностей и полномочий, потому что в ночь с 9 на 10 февраля его давний друг и соратник президент Садыр Жапаров снял его со всех постов, уволил его замов и раздробил Госкомитет нацбезопасности.

Для Ташиева это стало неожиданностью, о чем он сам заявил публично. В команде Жапарова ответили, что не имеют претензий к самому генералу, но его пришлось отправить в отставку, потому что окружавшие его «сбитые летчики и политические банкроты» пытались раскачивать стабильность в стране, прикрываясь его именем.

Реальная причина распада правящего в Кыргызстане тандема куда прозаичнее. Отстранение Ташиева стало логичным завершением многолетнего процесса консолидации власти в руках Жапарова. Могущественный силовик сделал за президента всю грязную работу: избавился от оппозиции, уничтожил независимые СМИ, приструнил бизнесменов и обезглавил некогда влиятельные ОПГ.

Теперь в его услугах больше не нуждаются. Жапаров подходит к необходимости переизбираться и/или обнулять свои президентские сроки в начале 2027 года, и в столь ответственный момент ему совершенно ни к чему иметь внутри власти альтернативный центр влияния в виде генерала Ташиева.

Друг познается в революции

Кыргызстан десятилетиями называли островком демократии в Центральной Азии. И действительно, Жапаров — это уже шестой президент страны со времен распада СССР, рекорд для региона. Правда, из всех его предшественников только Алмазбек Атамбаев ушел из власти в срок и добровольно, передав пост преемнику. Остальных президентов сметали уличные протесты.

Собственно, массовые протесты после парламентских выборов 2020 года и привели к власти Жапарова. Однако он не смог бы занять эту должность, если бы не его давний друг Ташиев, который в нужный момент вытащил его из тюрьмы и помог взять власть в октябре 2020 года.

Почти 20-летняя дружба Жапарова и Ташиева — редкое явление в кыргызской политике. Об их тандеме известно с конца 2000-х, когда они участвовали в межэтнических столкновениях между кыргызами и узбеками на юге страны. Оба политика не скрывали своих националистических взглядов. Ташиев тогда открыто заявлял: «Если в нашей стране русские, узбеки, турки или китайцы скажут, что они находятся наравне с кыргызами или выше их, тогда государство развалится».

На этой волне Жапаров, Ташиев и их соратники выдвинули свои кандидатуры от националистической партии «Ата-Журт» («Отечество»), которая выиграла парламентские выборы 2010 года. Затем тандем заинтересовался крупнейшим в Центральной Азии золоторудным комплексом «Кумтор».

В 2012 году они запустили кампанию за национализацию месторождения, пытались штурмовать правительственные здания и даже брать чиновников в заложники. В итоге обоих лишили депутатских мандатов, а Жапаров после нескольких лет за границей вернулся и оказался в тюрьме. Менее публичный Ташиев остался в стране и на свободе, строя новую националистическую партию «Мекенчил» («Патриот») вокруг мученического образа репрессированного патриота Жапарова.

Со временем это дало результат. К 2020 году Жапаров и Ташиев входили в первую четверку политиков с самым высоким уровнем доверия, что помогло им взять власть на волне беспорядков после парламентских выборов. Буквально за десять дней Жапаров из политзаключенного стал исполняющим обязанности президента, а своего друга Ташиева назначил главой Государственного комитета национальной безопасности.

Уже тогда появились слухи о разногласиях внутри тандема, но и Жапаров, и Ташиев никогда не признавали это публично. Наоборот, уверяли всех, что все хорошо. «Нас может разлучить лишь Аллах», — говорил Ташиев о своей дружбе с Жапаровым в 2020 году.

Все для тебя

Взяв власть, тандем Жапарова и Ташиева начал «наводить порядок» в стране. Роли разделили так, что Жапаров отвечал за экономику, внешнюю политику и законотворчество, а Ташиев обеспечивал силовую стабилизацию нового режима. Тандем избрал лояльный парламент, выписал себе дополнительные полномочия в новой конституции и поставил общественную жизнь под контроль.

Однако со временем дружба с Ташиевым становилась все токсичнее для Жапарова. Националистические замашки партнера по тандему стали мешать президенту налаживать отношения с соседями. К примеру, пока Жапаров пытался решить пограничный спор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, Ташиев продолжал нагнетать напряжение новыми угрозами. Своими резкими заявлениями генерал также чуть не сорвал подписание пограничных соглашений с Узбекистаном.

При этом без Ташиева Жапаров обойтись не мог. Генерал был единственным доверенным человеком, который с президентской отмашки разбирался с противниками режима. За последние пять лет не присягнувшие новому режиму сторонники бывших президентов оказались либо в тюрьме, либо за рубежом. Та же судьба постигла сопротивлявшихся молодых политиков и гражданских активистов. Пришли даже за теми, кто десятилетиями переживал все смены власти, вроде бывшего депутата Адахана Мадумарова, которого лишили мандата и несколько раз задерживали (пока) без предъявления обвинений.

Ташиев, как губка, впитывал в себя весь негатив, связанный с закручиванием гаек, позволяя Жапарову сохранить репутацию. Например, генерал публично хвастался, что лично отдал приказ ликвидировать влиятельного вора в законе Камчы Кольбаева (Колю-киргиза), что позволило президенту остаться в стороне от наделавшего шума убийства.

Все эти услуги Ташиев предоставлял не просто так. Он превратил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) в суперведомство, пожирая полномочия и бюджеты других институтов, вопреки их сопротивлению. К примеру, ГКНБ получил доступ ко всем информационным базам, возможность проводить платные экспертизы, расширил контрразведывательные полномочия, взял на себя «возврат нелегальных активов» и так далее. Также Ташиев кратно расширил число офисов ГКНБ по стране (здесь можно взглянуть на карту) — только в 2022 году открылось 50 новых зданий.

Генерал все меньше сдерживал амбиции, залезая в самые разные темы. Он начал рассуждать обо всех проблемах: от вопросов образования («Не дай бог, от кого-то услышу, увижу, что деньги с родителей собираете») до экономии электроэнергии («Заходишь в некоторые министерства, а там даже ночью работают кондиционеры»). Карт-бланш от президента он использовал направо и налево: увольнял и даже бил чиновников, принуждая их публично благодарить его потом за это.

Слухов о расколе тандема становилось все больше. Пошли разговоры, что часть элит уже лояльна не Жапарову, а Ташиеву. При этом сам Ташиев до последнего уверял: «Нас может разделить только смерть». Но Жапаров не стал дожидаться смерти, решив действовать на опережение.

Слишком сложная схема

Жапаров хорошо подготовился к увольнению своего влиятельного партнера по тандему. Он выбрал момент, когда Ташиев был в больнице за границей, и отправил в отставку не только его самого, но и трех его заместителей. Одновременно президент перераспределил огромные полномочия ГКНБ между несколькими, в том числе новыми, службами. То есть Жапаров не просто избавился от слишком влиятельного Ташиева, но и исключил появление второго Ташиева в будущем.

В ответ генерал из мюнхенской больницы заявил, что хоть и не ожидал, но «обязан выполнять решение президента». И действительно, Жапаров пока старается сгладить конфликт. Ни самого Ташиева, ни его родственников ни в чем не обвиняют, а власть не зачищают от людей, с ним связанных. Жапаров как бы предлагает Ташиеву уладить все по-хорошему, оставляя тому возможность спокойно вернуться и продолжить без лишнего шума жить в Кыргызстане.

Для кыргызской политики такая мягкость настолько нетипична, что тут же пошли слухи о том, что Жапаров и Ташиев лишь имитируют конфликт, а на самом деле сговорились поменяться постами на один срок, чтобы Жапаров потом мог снова вернуться в президенты, не меняя конституцию.

Однако в реальности Жапарову незачем придумывать столь сложные схемы обхода конституционных ограничений, когда весь контроль над системой власти и так в его руках. Он уже обратился за разъяснениями в Конституционный суд, и нет сомнений, что тот истолкует существующие положения в пользу президента. То есть позволит снова баллотироваться в 2027 году, пользуясь тем, что последняя версия основного закона принималась уже после инаугурации Жапарова.

Нынешний президент Кыргызстана вплотную приблизился к тому, что не удавалось ни одному из его предшественников, — к превращению страны в персоналистскую автократию. Он учел ошибки предыдущих лидеров, попытался договориться с врагами, поставил систему власти под личный контроль и даже обновил Кыргызстан символически — поменял флаг страны, запустил конкурс на новый гимн. Теперь ему остается продлевать свое правление в этом «новом Кыргызстане».

Другой вопрос — насколько это получится. Сейчас Ташиев может разве что смириться с новой реальностью. Но это не значит, что он и его круг, а также многие другие представители кыргызских элит, кого Жапаров обидел на пути консолидации, просто так все забудут. Как только президент даст слабину, как только они решат, что появился шанс передоговориться с ним на новых условиях, все старые претензии снова всплывут на поверхность и вернут динамизм в кыргызскую политику.