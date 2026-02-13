Президенту Кыргызской Республики

Жапарову С.Н.

Торага Жогорку Кенеша

Кыргызской Республики
Тургунбек уулу Н.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Уважаемый Нурланбек Тургунбек уулу!

Начало нынешнего, 2026 года, ознаменовалось важнейшим событием для нашего государства — приступил к работе новый Жогорку Кенеш. Данное событие, в свою очередь, позволяет в целом взглянуть на те процессы, которые произошли в 2021-2025 годах. Мы считаем, что за этот период времени Кыргызстан сделал положительный шаг в своем развитии.

Во-первых, благодаря продуманным действиям нового руководства в нашей стране установлены порядок, стабильность и законность.

Во-вторых, если до 2026 года кыргызская армия была слабой, с низким духом командиров и солдат, то за прошедшие пять лет она во много раз усилена. Она уже способна надежно защищать наше государство.

В-третьих, благодаря неустанной работе нового руководства страны успешно решены спорные вопросы государственных границ между Кыргызстаном и Узбекистаном, между Кыргызстаном и Таджикистаном. 

В-четвертых, за прошедшие пять лет велась беспощадная борьба с коррупцией. Тот факт, что, если до 2020 года в результате борьбы с коррупцией в бюджет страны поступило всего 200 миллионов сомов, а за последние пять лет — 352 миллиарда сомов, доказывает высочайшую эффективность работы нового руководства страны в этом направлении.

В-пятых, раньше члены организованных преступных групп кроме систематического побора денег с предпринимателей, также участвовали в назначении руководителей всех рангов власти. А ныне мы с удовлетворением отметим, что за прошедшие пять лет покончено с организованной преступностью.

В-шестых, за прошедшие пять лет достигнуты хорошие успехи в социальном развитии страны. Было построено немало школ, дорог, другие объекты культуры и спорта.

Наряду с этими достижениями необходимо отметить также и наличие серьезных проблем, которые ныне являются тормозами для дальнейшего развития. Перечислим их.

Во-первых, это — все более возрастающий размер государственного долга Кыргызстана, который приближается к тревожной отметке в 9 миллиардов долларов (а по некоторой информации, и вовсе до 12 млрд долларов). И это несмотря на то, что за последние пять лет прибыль от разработки месторождения “Кумтор” составила 5 миллиардов долларов.

Во-вторых, это — с каждым месяцем и годом растущая дороговизна потребительских товаров и услуг для жителей нашей страны, ведущая к стремительному их обнищанию. По официальной статистике, ныне около двух миллионов человек в Кыргызстане живут в бедности, причем один миллион из них дети.

В-третьих, это — по-прежнему преобладание в структуре валового продукта Кыргызстана доли сферы торговли и услуг (более 50 процентов), в то время как доля важнейшей отрасли, промышленности, без учета производства в “Кумторе”, остается в плачевном состоянии (менее 10 процентов).

В-четвертых, это — продолжающийся отток коренного населения, особенно молодежи, в другие страны в поисках лучшей жизни и работы. Если раньше наши мигранты уезжали в основном в Россию, то за последние годы все чаще уезжают в Европу, США, Южную Корею, что является безусловно негативным процессом для кыргызского государства.

Весь этот анализ, перечисление несомненных достижений и серьезных проблем, подводит нас к главному выводу — первый этап деятельности нынешнего высшего руководства Кыргызстана логически завершено. На основании этого вывода мы считаем, что развитие Кыргызстана должно получить новые стимулы и следует переходить ко второму этапу напряженной и качественной работы.

К тому же, в последнее время в обществе идет жаркая дискуссия касательно президентских выборов. Основная дискуссия связана с действием двух конституционных норм: прежней Конституции, по которой был избран действующий президент, и новой Конституции, по которой сегодня функционирует государственная власть. 

Должны отметить, что действующий глава государства был избран в 2021 году по старой Конституции. В апреле того же года на общенародном референдуме принята новая Конституция, где четко указано о том, что глава государства избирается на 5 лет. 5 мая 2021 года вступил в силу закон «О Конституции Кыргызской Республики», где содержатся специальные разъяснения, касающиеся сроков президентских полномочий и возможности выдвижения на высший государственный пост. В пункте 1 статье 3 данного закона написано: «Президент Кыргызской Республики, избранный в 2021 году на 6 лет, осуществляет полномочия в соответствии с Конституцией. Срок избранного Президента на 6 лет засчитывается как первый срок избрания в соответствии с настоящей Конституцией». Юристы, правоведы, политические деятели разделились на два лагеря: один считают досрочные выборы единственным путем решения этого спора, другие призывают дождаться окончания шестилетнего срока.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Уважаемый Нурланбек Тургунбек уулу!

Учитывая предстоящие вызовы перед страной, о котором мы говорили выше, и споры вокруг президентских выборов, мы предлагаем и призываем вас, уважаемый президент страны и торага Жогорку Кенеша, безотлагательно инициировать новые выборы президента Кыргызстана. Такой подход позволил бы избежать различных толкований, дополнительных разъяснений, общественных споров и возможных обращений в Конституционный суд. 

Мы уверены, что получившие полное доверие жителей страны вновь избранный президент и его новая команда, разработав качественную программу развития, получат возможность продолжить успешные дела, решить имеющиеся серьезные проблемы и на основе реализации новых эффективных инициатив, крупных проектов поставят Кыргызстан на прочные рельсы процветания. 

С надеждой на ваше скорое и принципиальное решение по нашему обращению:

 

  1. Мамытов Миталип, Герой Кыргызской Республики, академик;
  2. Осмонбетов Кубат, Герой Труда Кыргызской Республики, академик;
  3. Жумагулов Аскарбек, председатель совета ветеранов Чуйской области, заслуженный экономист КР;
  4. Калматов Тойгонбек, экс-депутат ЖК КР
  5. Чынгышев Турсунбек, экс-премьер-министр КР;
  6. Касиев Накен, экс-государственный секретарь КР, академик;
  7.  Нур уулу Досбол, экс-депутат ЖК КР, экс-государственный секретарь КР;
  8. Ашыралиев Кемел, экс-депутат ЖК КР, экс-губернатор;
  9. Эрматов Аскербек, экс-депутат ЖК КР;
  10. Исмаилов Эсен, экс-депутат ЖК КР, Народный артист КР;
  11. Осмоналиев Каныбек, олимпийский чемпион;
  12. Рыскулов Акбар, Народный поэт КР;
  13. Хакимов Зафар, экс-депутат ЖК КР, экс-министр;
  14. Токтоматов Нурмамбет, заслеженный работник КР, доктор наук;
  15. Мамытов Токон, генерал-лейтенант, доктор наук;
  16. Турсункулов Асан, Народный художник КР;
  17. Сатыбалдиев Жанторо, экс-премьер-министр КР;
  18. Абылгазиев Мухаммедкалый,  экс-премьер-министр КР;
  19. Боронов Кубатбек, экс-премьер-министр КР;
  20. Берикбаев Доолотбек, экс-депутат ЖК КР;
  21. Жунусов Ибрагим, экс-депутат ЖК КР, Народный артист КР;
  22. Керимкулов Медетбек, экс-мэр города Бишкек;
  23. Мураталиев Байымбет, экс-губернатор;
  24. Мамбетов Мукаш, председатель общественной организации «Иссык-Куль»; 
  25. Турапов Керим, экс-депутат ЖК КР, Народный артист КР; 
  26. Каптагаев Эмилбек, экс-губернатор;
  27. Акималиев Жуман, заслуженный врач КР;
  28. Калмаматов Ажыбай, экс-депутат ЖК КР; 
  29. Кошматов Бараталы, экс-губернатор; 
  30. Эсенаманов Замирбек, экс-депутат ЖК КР, экс-министр;
  31. Жусупов Калыгул, Заслуженный работник КР; 
  32. Татыбеков Алымбек, доктор наук;
  33. Жумабеков Болотбек, заслуженный работник КР, экс-мэр;
  34. Асанов Карыпбек, экс-депутат ЖК КР, экс-министр;
  35. Уметалиев Юсуп, заслуженный врач КР, доктор наук;
  36. Чокиев Турдубек, заслуженный деятель КР, председатель союза композиторов;
  37. Абдыгапаров Чыныбек, заслуженный работник КР;
  38. Мамбеталиев Озгоруш, заслуженный работник КР;
  39. Кеңешов Толобай, заслуженный строитель КР;
  40. Турдалиев Эрнис, полковник;
  41. Тагаев Абдыжапар, экс-вице-премьер-министр;
  42. Болотбеков Бейшенбек, заслуженный строитель КР, экс-губернатор; 
  43. Омуркулов Иса,  экс-депутат ЖК КР; 
  44. Сооронбаев Токтогул, заслуженный работник КР; 
  45. Эгембердиев Омурбек, экс-заместитель министра ;
  46. Осмонов Турсуналы, общественный деятель, Иссык-Кульская область; 
  47. Исмаилов Чынгыз, заслуженный работник КР;
  48. Жээнбеков Мырзаибрагим, председатель совета ветеранов Ошской области; 
  49. Орозбеков Муктар, экс-депутат ЖК КР, доктор наук; 
  50. Бербаев Омурбек, экс-заместитель губернатора;
  51. Айдаров Замирбек, заслуженный строитель КР;
  52. Дыйканбаев Курманбек, экс-депутат ЖК КР;
  53. Бактыгулов Каданбай, заслуженный строитель КР;
  54. Маматов Абдимуктар, экс-депутат ЖК КР;
  55. Мамбетов Турдубек, заслуженный строитель КР; 
  56. Асанов Курсан, экс-депутат ЖК КР, генерал-майор;
  57. Узакбаев Эмилбек, экс-депутат ЖК КР, экс-губернатор;
  58. Медетбеков Шамшыбек, экс-депутат ЖК КР, экс-губернатор;
  59. Кадыркулов Качкынбай, заслуженный работник КР; 
  60. Талгарбеков Бекболот, заслуженный работник КР, экс-вице-премьер-министр; 
  61. Карашев Аалы, экс-депутат ЖК КР, экс-вице-премьер-министр;
  62. Жумабаев Калил, заслуженный экономист КР, доктор наук;
  63. Искакoв Асанкул, общественный деятель, Чуйская область;
  64. Бектеналиев Мукталы, экс-заместитель министра;
  65. Касымалиев Ажыбек, экс-губернатор;
  66. Юсупов Байыш, экс-губернатор;
  67. Имашев Торобек, экс-вице-мэр;
  68. Сыдыков Нурлан, доктор наук;
  69. Уржанов Курманбек, экс-аким; 
  70. Дыйканов Максатбек, экс-заместитель министра;
  71. Туманов Келдибек, предприниматель, Джалал-Абадская область;
  72. Каниетов Бакыт, КР заслуженный строитель КР;
  73. Темирбаев Курманбек, экс-управляющий делами президента КР;
  74. Жусупов Ашырбай, общественный деятель, Баткенская область;
  75. Кулчороев Рыспек, юрист, город Бишкек.

 

