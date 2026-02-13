Президенту Кыргызской Республики

Жапарову С.Н.

Торага Жогорку Кенеша

Кыргызской Республики

Тургунбек уулу Н.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Уважаемый Нурланбек Тургунбек уулу!

Начало нынешнего, 2026 года, ознаменовалось важнейшим событием для нашего государства — приступил к работе новый Жогорку Кенеш. Данное событие, в свою очередь, позволяет в целом взглянуть на те процессы, которые произошли в 2021-2025 годах. Мы считаем, что за этот период времени Кыргызстан сделал положительный шаг в своем развитии.

Во-первых, благодаря продуманным действиям нового руководства в нашей стране установлены порядок, стабильность и законность.

Во-вторых, если до 2026 года кыргызская армия была слабой, с низким духом командиров и солдат, то за прошедшие пять лет она во много раз усилена. Она уже способна надежно защищать наше государство.

В-третьих, благодаря неустанной работе нового руководства страны успешно решены спорные вопросы государственных границ между Кыргызстаном и Узбекистаном, между Кыргызстаном и Таджикистаном.

В-четвертых, за прошедшие пять лет велась беспощадная борьба с коррупцией. Тот факт, что, если до 2020 года в результате борьбы с коррупцией в бюджет страны поступило всего 200 миллионов сомов, а за последние пять лет — 352 миллиарда сомов, доказывает высочайшую эффективность работы нового руководства страны в этом направлении.

В-пятых, раньше члены организованных преступных групп кроме систематического побора денег с предпринимателей, также участвовали в назначении руководителей всех рангов власти. А ныне мы с удовлетворением отметим, что за прошедшие пять лет покончено с организованной преступностью.

В-шестых, за прошедшие пять лет достигнуты хорошие успехи в социальном развитии страны. Было построено немало школ, дорог, другие объекты культуры и спорта.

Наряду с этими достижениями необходимо отметить также и наличие серьезных проблем, которые ныне являются тормозами для дальнейшего развития. Перечислим их.

Во-первых, это — все более возрастающий размер государственного долга Кыргызстана, который приближается к тревожной отметке в 9 миллиардов долларов (а по некоторой информации, и вовсе до 12 млрд долларов). И это несмотря на то, что за последние пять лет прибыль от разработки месторождения “Кумтор” составила 5 миллиардов долларов.

Во-вторых, это — с каждым месяцем и годом растущая дороговизна потребительских товаров и услуг для жителей нашей страны, ведущая к стремительному их обнищанию. По официальной статистике, ныне около двух миллионов человек в Кыргызстане живут в бедности, причем один миллион из них дети.

В-третьих, это — по-прежнему преобладание в структуре валового продукта Кыргызстана доли сферы торговли и услуг (более 50 процентов), в то время как доля важнейшей отрасли, промышленности, без учета производства в “Кумторе”, остается в плачевном состоянии (менее 10 процентов).

В-четвертых, это — продолжающийся отток коренного населения, особенно молодежи, в другие страны в поисках лучшей жизни и работы. Если раньше наши мигранты уезжали в основном в Россию, то за последние годы все чаще уезжают в Европу, США, Южную Корею, что является безусловно негативным процессом для кыргызского государства.

Весь этот анализ, перечисление несомненных достижений и серьезных проблем, подводит нас к главному выводу — первый этап деятельности нынешнего высшего руководства Кыргызстана логически завершено. На основании этого вывода мы считаем, что развитие Кыргызстана должно получить новые стимулы и следует переходить ко второму этапу напряженной и качественной работы.

К тому же, в последнее время в обществе идет жаркая дискуссия касательно президентских выборов. Основная дискуссия связана с действием двух конституционных норм: прежней Конституции, по которой был избран действующий президент, и новой Конституции, по которой сегодня функционирует государственная власть.

Должны отметить, что действующий глава государства был избран в 2021 году по старой Конституции. В апреле того же года на общенародном референдуме принята новая Конституция, где четко указано о том, что глава государства избирается на 5 лет. 5 мая 2021 года вступил в силу закон «О Конституции Кыргызской Республики», где содержатся специальные разъяснения, касающиеся сроков президентских полномочий и возможности выдвижения на высший государственный пост. В пункте 1 статье 3 данного закона написано: «Президент Кыргызской Республики, избранный в 2021 году на 6 лет, осуществляет полномочия в соответствии с Конституцией. Срок избранного Президента на 6 лет засчитывается как первый срок избрания в соответствии с настоящей Конституцией». Юристы, правоведы, политические деятели разделились на два лагеря: один считают досрочные выборы единственным путем решения этого спора, другие призывают дождаться окончания шестилетнего срока.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Уважаемый Нурланбек Тургунбек уулу!

Учитывая предстоящие вызовы перед страной, о котором мы говорили выше, и споры вокруг президентских выборов, мы предлагаем и призываем вас, уважаемый президент страны и торага Жогорку Кенеша, безотлагательно инициировать новые выборы президента Кыргызстана. Такой подход позволил бы избежать различных толкований, дополнительных разъяснений, общественных споров и возможных обращений в Конституционный суд.

Мы уверены, что получившие полное доверие жителей страны вновь избранный президент и его новая команда, разработав качественную программу развития, получат возможность продолжить успешные дела, решить имеющиеся серьезные проблемы и на основе реализации новых эффективных инициатив, крупных проектов поставят Кыргызстан на прочные рельсы процветания.

С надеждой на ваше скорое и принципиальное решение по нашему обращению: