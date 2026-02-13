Президенту Кыргызской Республики
Жапарову С.Н.
Торага Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики
Тургунбек уулу Н.
Уважаемый Садыр Нургожоевич!
Уважаемый Нурланбек Тургунбек уулу!
Начало нынешнего, 2026 года, ознаменовалось важнейшим событием для нашего государства — приступил к работе новый Жогорку Кенеш. Данное событие, в свою очередь, позволяет в целом взглянуть на те процессы, которые произошли в 2021-2025 годах. Мы считаем, что за этот период времени Кыргызстан сделал положительный шаг в своем развитии.
Во-первых, благодаря продуманным действиям нового руководства в нашей стране установлены порядок, стабильность и законность.
Во-вторых, если до 2026 года кыргызская армия была слабой, с низким духом командиров и солдат, то за прошедшие пять лет она во много раз усилена. Она уже способна надежно защищать наше государство.
В-третьих, благодаря неустанной работе нового руководства страны успешно решены спорные вопросы государственных границ между Кыргызстаном и Узбекистаном, между Кыргызстаном и Таджикистаном.
В-четвертых, за прошедшие пять лет велась беспощадная борьба с коррупцией. Тот факт, что, если до 2020 года в результате борьбы с коррупцией в бюджет страны поступило всего 200 миллионов сомов, а за последние пять лет — 352 миллиарда сомов, доказывает высочайшую эффективность работы нового руководства страны в этом направлении.
В-пятых, раньше члены организованных преступных групп кроме систематического побора денег с предпринимателей, также участвовали в назначении руководителей всех рангов власти. А ныне мы с удовлетворением отметим, что за прошедшие пять лет покончено с организованной преступностью.
В-шестых, за прошедшие пять лет достигнуты хорошие успехи в социальном развитии страны. Было построено немало школ, дорог, другие объекты культуры и спорта.
Наряду с этими достижениями необходимо отметить также и наличие серьезных проблем, которые ныне являются тормозами для дальнейшего развития. Перечислим их.
Во-первых, это — все более возрастающий размер государственного долга Кыргызстана, который приближается к тревожной отметке в 9 миллиардов долларов (а по некоторой информации, и вовсе до 12 млрд долларов). И это несмотря на то, что за последние пять лет прибыль от разработки месторождения “Кумтор” составила 5 миллиардов долларов.
Во-вторых, это — с каждым месяцем и годом растущая дороговизна потребительских товаров и услуг для жителей нашей страны, ведущая к стремительному их обнищанию. По официальной статистике, ныне около двух миллионов человек в Кыргызстане живут в бедности, причем один миллион из них дети.
В-третьих, это — по-прежнему преобладание в структуре валового продукта Кыргызстана доли сферы торговли и услуг (более 50 процентов), в то время как доля важнейшей отрасли, промышленности, без учета производства в “Кумторе”, остается в плачевном состоянии (менее 10 процентов).
В-четвертых, это — продолжающийся отток коренного населения, особенно молодежи, в другие страны в поисках лучшей жизни и работы. Если раньше наши мигранты уезжали в основном в Россию, то за последние годы все чаще уезжают в Европу, США, Южную Корею, что является безусловно негативным процессом для кыргызского государства.
Весь этот анализ, перечисление несомненных достижений и серьезных проблем, подводит нас к главному выводу — первый этап деятельности нынешнего высшего руководства Кыргызстана логически завершено. На основании этого вывода мы считаем, что развитие Кыргызстана должно получить новые стимулы и следует переходить ко второму этапу напряженной и качественной работы.
К тому же, в последнее время в обществе идет жаркая дискуссия касательно президентских выборов. Основная дискуссия связана с действием двух конституционных норм: прежней Конституции, по которой был избран действующий президент, и новой Конституции, по которой сегодня функционирует государственная власть.
Должны отметить, что действующий глава государства был избран в 2021 году по старой Конституции. В апреле того же года на общенародном референдуме принята новая Конституция, где четко указано о том, что глава государства избирается на 5 лет. 5 мая 2021 года вступил в силу закон «О Конституции Кыргызской Республики», где содержатся специальные разъяснения, касающиеся сроков президентских полномочий и возможности выдвижения на высший государственный пост. В пункте 1 статье 3 данного закона написано: «Президент Кыргызской Республики, избранный в 2021 году на 6 лет, осуществляет полномочия в соответствии с Конституцией. Срок избранного Президента на 6 лет засчитывается как первый срок избрания в соответствии с настоящей Конституцией». Юристы, правоведы, политические деятели разделились на два лагеря: один считают досрочные выборы единственным путем решения этого спора, другие призывают дождаться окончания шестилетнего срока.
Уважаемый Садыр Нургожоевич!
Уважаемый Нурланбек Тургунбек уулу!
Учитывая предстоящие вызовы перед страной, о котором мы говорили выше, и споры вокруг президентских выборов, мы предлагаем и призываем вас, уважаемый президент страны и торага Жогорку Кенеша, безотлагательно инициировать новые выборы президента Кыргызстана. Такой подход позволил бы избежать различных толкований, дополнительных разъяснений, общественных споров и возможных обращений в Конституционный суд.
Мы уверены, что получившие полное доверие жителей страны вновь избранный президент и его новая команда, разработав качественную программу развития, получат возможность продолжить успешные дела, решить имеющиеся серьезные проблемы и на основе реализации новых эффективных инициатив, крупных проектов поставят Кыргызстан на прочные рельсы процветания.
С надеждой на ваше скорое и принципиальное решение по нашему обращению:
- Мамытов Миталип, Герой Кыргызской Республики, академик;
- Осмонбетов Кубат, Герой Труда Кыргызской Республики, академик;
- Жумагулов Аскарбек, председатель совета ветеранов Чуйской области, заслуженный экономист КР;
- Калматов Тойгонбек, экс-депутат ЖК КР
- Чынгышев Турсунбек, экс-премьер-министр КР;
- Касиев Накен, экс-государственный секретарь КР, академик;
- Нур уулу Досбол, экс-депутат ЖК КР, экс-государственный секретарь КР;
- Ашыралиев Кемел, экс-депутат ЖК КР, экс-губернатор;
- Эрматов Аскербек, экс-депутат ЖК КР;
- Исмаилов Эсен, экс-депутат ЖК КР, Народный артист КР;
- Осмоналиев Каныбек, олимпийский чемпион;
- Рыскулов Акбар, Народный поэт КР;
- Хакимов Зафар, экс-депутат ЖК КР, экс-министр;
- Токтоматов Нурмамбет, заслеженный работник КР, доктор наук;
- Мамытов Токон, генерал-лейтенант, доктор наук;
- Турсункулов Асан, Народный художник КР;
- Сатыбалдиев Жанторо, экс-премьер-министр КР;
- Абылгазиев Мухаммедкалый, экс-премьер-министр КР;
- Боронов Кубатбек, экс-премьер-министр КР;
- Берикбаев Доолотбек, экс-депутат ЖК КР;
- Жунусов Ибрагим, экс-депутат ЖК КР, Народный артист КР;
- Керимкулов Медетбек, экс-мэр города Бишкек;
- Мураталиев Байымбет, экс-губернатор;
- Мамбетов Мукаш, председатель общественной организации «Иссык-Куль»;
- Турапов Керим, экс-депутат ЖК КР, Народный артист КР;
- Каптагаев Эмилбек, экс-губернатор;
- Акималиев Жуман, заслуженный врач КР;
- Калмаматов Ажыбай, экс-депутат ЖК КР;
- Кошматов Бараталы, экс-губернатор;
- Эсенаманов Замирбек, экс-депутат ЖК КР, экс-министр;
- Жусупов Калыгул, Заслуженный работник КР;
- Татыбеков Алымбек, доктор наук;
- Жумабеков Болотбек, заслуженный работник КР, экс-мэр;
- Асанов Карыпбек, экс-депутат ЖК КР, экс-министр;
- Уметалиев Юсуп, заслуженный врач КР, доктор наук;
- Чокиев Турдубек, заслуженный деятель КР, председатель союза композиторов;
- Абдыгапаров Чыныбек, заслуженный работник КР;
- Мамбеталиев Озгоруш, заслуженный работник КР;
- Кеңешов Толобай, заслуженный строитель КР;
- Турдалиев Эрнис, полковник;
- Тагаев Абдыжапар, экс-вице-премьер-министр;
- Болотбеков Бейшенбек, заслуженный строитель КР, экс-губернатор;
- Омуркулов Иса, экс-депутат ЖК КР;
- Сооронбаев Токтогул, заслуженный работник КР;
- Эгембердиев Омурбек, экс-заместитель министра ;
- Осмонов Турсуналы, общественный деятель, Иссык-Кульская область;
- Исмаилов Чынгыз, заслуженный работник КР;
- Жээнбеков Мырзаибрагим, председатель совета ветеранов Ошской области;
- Орозбеков Муктар, экс-депутат ЖК КР, доктор наук;
- Бербаев Омурбек, экс-заместитель губернатора;
- Айдаров Замирбек, заслуженный строитель КР;
- Дыйканбаев Курманбек, экс-депутат ЖК КР;
- Бактыгулов Каданбай, заслуженный строитель КР;
- Маматов Абдимуктар, экс-депутат ЖК КР;
- Мамбетов Турдубек, заслуженный строитель КР;
- Асанов Курсан, экс-депутат ЖК КР, генерал-майор;
- Узакбаев Эмилбек, экс-депутат ЖК КР, экс-губернатор;
- Медетбеков Шамшыбек, экс-депутат ЖК КР, экс-губернатор;
- Кадыркулов Качкынбай, заслуженный работник КР;
- Талгарбеков Бекболот, заслуженный работник КР, экс-вице-премьер-министр;
- Карашев Аалы, экс-депутат ЖК КР, экс-вице-премьер-министр;
- Жумабаев Калил, заслуженный экономист КР, доктор наук;
- Искакoв Асанкул, общественный деятель, Чуйская область;
- Бектеналиев Мукталы, экс-заместитель министра;
- Касымалиев Ажыбек, экс-губернатор;
- Юсупов Байыш, экс-губернатор;
- Имашев Торобек, экс-вице-мэр;
- Сыдыков Нурлан, доктор наук;
- Уржанов Курманбек, экс-аким;
- Дыйканов Максатбек, экс-заместитель министра;
- Туманов Келдибек, предприниматель, Джалал-Абадская область;
- Каниетов Бакыт, КР заслуженный строитель КР;
- Темирбаев Курманбек, экс-управляющий делами президента КР;
- Жусупов Ашырбай, общественный деятель, Баткенская область;
- Кулчороев Рыспек, юрист, город Бишкек.