Президент Садыр Жапаров спустя три дня после выхода своего указа, которым он отправил в отставку своего друга и соратника Камчыбека Ташиева, дал интервью. Что он сказал?

Интересы государства важнее дружбы

Он сказал, что «Конституция предусматривает, что президент будет сохранять целостность государства», а «интересы государства, народа в целом, важнее и карьеры, и дружбы».

Подписанты письма 75 «агитировали» за Ташиева

По его словам, некие люди — видимо подписанты письма 75 — начали спрашивать депутатов парламента, на чьей они стороне? Стороне «генерала» — то есть Камчыбека Ташиева — или на стороне президента Садыра Жапарова.

«Они начали собирать подписи, призывая к досрочных выборам, и начали сбивать с толку народ», — рассказывает президент. Тогда он понял, что ему надо быстро принять решение, чтобы простые люди не разделились.

«В конце концов, у меня были факты, что они [подписанты письма 75] угрожали депутатам, некоторым госслужащим. Они говорили им: «Если вы не перейдете на нашу сторону, вам придётся иметь дело с генералом» Так что мне пришлось принять это решение [отправить в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева]», — говорит Садыр Жапаров.

Увольнение — это спасение друга

Садыр Жапаров утверждает, что позвонил Камчыбеку Ташиеву и предупредил того о своем решении и причинах этого решения. Хотя окружение Ташиева передавало его цитаты, пока тот был в Германии — например, о том, что он узнал о своей отставке из указа президента, и что такого решения он не ожидал.

«Я верю, что приняв такое быстрое решение, я спас жизнь своему другу. Иначе эти аксакалы и карасакалы могли увести его не туда», — говорит президент — «Если бы Камчыбек Ташиев не был снят со своей должности, усилия тех, кто добивался раскола среди госслужащих, возымели бы силу. Это могло привести к напряженности в обществе. Из-за этого мне пришлось отправить друга в отставку. Стабильность в штате — для меня самое важное».

Нет «Команды Ташиева» или «Команды Жапарова»

При этом тут же президент добавляет, что госслужащие не делятся на «команду Ташиева» или «команду Жапарова» — хотя накануне ушел в отставку спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, которого связывают с Ташиевым. Отправлены в отставку и три заместителя Ташиева в ГКНБ, четвертый заместитель возглавил ведомство. А от самого ГКНБ указом президента были отделены Погранслужба и служба Госохраны.

Почему Жапаров обратился в суд?

Садыр Жапаров настаивает, что Кыргызстан — демократическая страна, которой управляет не горстка людей, а народ.

«Кыргызстан – демократическая страна. Кто будет управлять государством, решает не горстка людей, а народ Кыргызстана. Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право участвовать в выборах, а президентом избирается тот, кому народ доверит, у кого среди населения рейтинг выше. Поэтому разговоры в стиле «один срок — тот, один срок — этот» не соответствуют демократическим принципам и противоречат политической культуре. Такие мнения воспринимаются как попытка лишить народ права выбора», — говорит он.

Он также прокомментировал тот факт, что обратился в Конституционный суд.

«Сегодня в Кыргызстане действует Конституционный суд, который может дать окончательную, точную, правовую оценку всех обсуждений и толкования Конституции. Поэтому я считаю, что юридически правильно и логично обращаться в Конституционный суд по этому вопросу», — говорит он. Жапаров попросил суд разъяснить нормы Конституции о сроках полномочий президента и порядка назначения очередных или досрочных президентских выборов.

Все это после письма 75 бывших политиков, экс-министров и деятелей культуры. В письме 75 подписантов просили назначить выборы президента на 2026 год, а не на 2027. Свою просьбу подписанты обосновали тем, что в обществе идет жаркая дискуссия о дате проведения президентских выборов. Связана эта дискуссия с действием двух конституционных норм: прежней Конституции, по которой был избран действующий президент, и новой Конституции, по которой сегодня функционирует государственная власть.

Президент Садыр Жапаров был избран в 2021 году по Конституции от 2010 года, где прописано, что глава государства избирается на один шестилетний срок.

В апреле того же года на референдуме была принята новая Конституция, где указано, что глава государства избирается на 5 лет. При этом в Основном документе страны прописали возможность избираться на два срока подряд.

5 мая 2021 года вступил в силу закон «О Конституции Кыргызской Республики», где содержатся специальные разъяснения, касающиеся сроков президентских полномочий и возможности выдвижения на высший государственный пост.

В пункте 1 статье 3 данного закона написано: «Президент Кыргызской Республики, избранный в 2021 году на 6 лет, осуществляет полномочия в соответствии с Конституцией. Срок избранного президента на 6 лет засчитывается как первый срок избрания в соответствии с настоящей Конституцией». По мнению автором письма, возникла путанница — проводить выборы досрочно или дождаться окончания шестилетнего срока правления Садыра Жапарова.

Уголовное дело против 75

Авторы письма 75 предлагали именно досрочные выборы. В письме не упоминался Камчыбек Ташиев, но после письма его отправили в отставку, а 5 подписантов задержали по статье «Массовые берпорядки». МВД в своем пресс-релизе ссылается на письмо, по мнению ведомства, письмо «вызвало жаркие споры среди населения и усугубляло общественно-политическую ситуацию в стране». Потому то и возбудили дело.

«В настоящее время соответствующие органы ведут расследование. Именно это расследование даёт точное представление о масштабах инициативы, о которой вы говорите, и о том, сколько людей было вовлечено. Возможно, количество участников даже больше, чем сейчас говорят, но я дам точный ответ, пока жду результатов расследования», — настаивает президент. Он также сказал, что спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу покинул свой пост то ли из-за предполагаемой связи с подписантами 75, то ли из-за чувства вины.

Миссия ГКНБ выполнена

Президент говорит, что миссия ГКНБ полностью выполнена.

«ГКНБ полностью выполнил возложенную на него миссию. В некотором смысле можно сказать, что это было сделано даже больше. Но государство — это живой организм, который должен постоянно расти и меняться. Вчера были и другие вызовы национальной безопасности, но сегодня — совсем другие», — говорит президент. По его словам, ведомство ждут реформы и обновления.

«Если будет установлено, что некоторые представители спецслужбы или другого государственного органа превысили закон и свои полномочия, они будут расследованы и привлечены к ответственности. Мы все равны перед законом», — говорит он.

Дружба сохранена

Президент говорит, что отправление в отставку Камчыбека Ташиева на их дружбу не повлияло.

«Наша дружба осталась. Я связался с Камчыбеком Кыдыршаевичем, объяснил ситуацию и принял решение. Как я уже говорил, моё решение было принято ради мира и единства нашего штата, нашего народа», — говорит президент.

При этом ранее сообщалось, что Ташиев узнал об увольнении из указа президента, был удивлен, и немного в обиде за то, что ему даже не дали попрощаться с коллективом — это передавали друзья и соратники бывшего главы ГКНБ.