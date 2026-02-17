Соратник Камчыбека Ташиева Канатбек Абдыкадыров был задержан в аэропорту при попытке вылететь за границу, сообщает Kaktus.media со ссылкой на источники в силовых структурах. Абдыкадырову принадлежат доли связанных с Ташиевым строительных и футбольных компаний.

По данным издания, Абдыкадыров пытался покинуть страну 17 февраля вместе с Ташиевым, но его остановили «из-за наложенной сторожевой карточки». После этого его доставили на допрос в Главное управление уголовного розыска МВД Кыргызстана. По данным издания, после допроса его отпустили. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Абдыкадыров — вице-президент Футбольного союза Кыргызстана, который возглавляет Ташиев. Источники Kaktus.media называют его директором связанного с Ташиевым футбольного клуба «Мурас Юнайтед».

Кроме того, Абдыкадыров — бывший бизнес-партнер Ташиева и его жены. В конце 90-х они учредили кредитный союз «Барпы айылы» (тогда у Абдыкадырова была фамилия Джудемишев).

В 2023 году имя Абдыкадырова фигурировало в расследовании «Клоопа» «Ядерный пас из Барселоны. Как партнер Росатома помогает Ташиеву продвигать футбол», после которого Садыр Жапаров обвинил «Клооп» в «отпугивании инвесторов», а ГКНБ прокуратура и суды развернули против нашей редакции масштабные репрессии. В нем сообщалось, что Абдыкадыров вместе с родственником Садыра Жапарова и с другом Ташиева Айбеком Алыбаевым выступает соучредителем «Жал Групп Азия». Эта компания построила футбольную академию «Барса» в Джалал-Абаде и строит жилой комплекс «Барселона» в Бишкеке.

В 2025 году Канатбек Абдыкадыров стал героем совместного расследования «Клооп» и Temirov Live «Госипотека и личные интересы: как мэр Оша и окружение Ташиева связаны с застройщиками». Мы выяснили, что в июне 2023 года Абдыкадыров стал собственником здания управления ГКНБ в Джалал-Абаде, на улице Токтогула, 51.



Абдыкадыров снес здание и подписал договор со «Строительной фирмой «Легион», которая построила на месте управления ГКНБ жилой девятиэтажный дом.

Сейчас по этому адресу зарегистрирована строительная компания «Бест Хаус Гранд», которая массово строит ипотечные многоэтажки для ГИК в Джалал-Абаде. «Клооп» и Temirov Live выяснили, что эта компания связана с еще одним другом Камчыбека Ташиева — мэром Оша Женишбеком Токторбаевым. Токторбаев опровергает слухи, что он покинул свой пост.