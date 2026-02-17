Глава телеканала «Регион» Өткүрбек Рахманов, фактически исполняющий обязанности пресс-секретаря экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева сообщил, что он покинул страну.

В качестве доказательства он опубликовал видео. Рахманов не писал, почему Ташиев покинул страну, но ранее тот уезжал на лечение в Германию. Как передавало окружение Ташиева, тогда он уезжал на 10-15 дней, однако, пока он лечился, президент отправил его в отставку. Ташиев поспешно вернулся на родину, неясно, смог ли он в полной мере получить лечение.

Отъезд Ташиева происходит на фоне интервью Садыра Жапарова. Накануне президент заявил, что Ташиеву нужно отдохнуть и больше занимать должности он не будет. Чиновники, связанные с Ташиевым, при этом лишаются должностей.