В своем интервью «Кабару» президент Садыр Жапаров заявил, что они с Камчыбеком Ташиевым останутся друзьями, но должности тот больше занимать не будет.

«Мы останемся друзьями. Но этот человек не придет на государственную должность. Пусть друг отдохнет, займется своим здоровьем», — говорит президент.

По мнению президента, бывшему главе главной спецслужбы страны необходимо почистить свое окружение.

«Пусть избавится и очистится от окружения из так называемых «аксакалов и коксакалов». Следственные органы всесторонне разберутся и установят все обстоятельства. Конечно, сейчас он не скажет спасибо. Будет расстроен. Но спустя годы скажет: «Друг, тогда ты поступил правильно», — и поблагодарит», — считает глава государства.

Друг в отставке

У Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева одна из самых длительных политических дружб в политике. Они оба были в кабмине второго беглого президента Курманбека Бакиева, а после в оппозиции.

Проходили по одному же делу о попытке захвата власти. Их общие фото разнообразны — после драки в парламенте, в судебной «клетке», после инаугурации Жапарова, после очередного слуха о расколе.

Когда Жапаров был в опале и бегах, Камчыбек Ташиев временно дружил с другим политиком — Омурбеком Бабановым, с которым он объединил партии — в «Республику — Ата-Журт».

Они даже сделали несколько памятных для кыргызской политики фото — например, где они намыливали друг-друга в горах, или после вынужденного побега уже Бабанова за границу.

Когда в 2017 году Садыр Жапаров вернулся в Кыргызстан и был задержан, Ташиев со сторонниками участвовал в митингах в его поддержку, и выстроил продвижение партии «Мекенчил» на трагическом образе Садыра Жапарова.

После протестов октября 2020 года Садыр Жапаров усилиями протестующих был вызволен из колонии, заполучил спустя 10 дней пост премьера и назначил своего друга главой ГКНБ.

И хотя в Кыргызстане была изменена Конституция и правление — оно стало суперпрезидентским, в государстве было некое двоевластие. Глава ГКНБ, да и само ведомство, были наделены множеством функций и занимались самыми разными делами.

Так, например, глава нацбезопасности вдруг начал бороться с сексработницами, призывать женщин много рожать, делать заяления на самые разные темы, в том числе и опровергающие главу государства. Но на все слухи о расколе Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отвечали — раскола нет.

10 февраля, пока Ташиев был на лечении в Германии, президент Садыр Жапаров отправил его в отставку, в ведомстве начались увольнения разных влиятельных чиновников из руководства. Указом президента от ГКНБ были отделены Погранслужба и Госохрана.

При этом президент, его пресс-секретарь и замглавы правительства говорили, что причина увольнения Ташиева не в нем самом, а в других старых политиках, собиравших подписи в его поддержку. В тот же период начались аресты подписантов письма 75 — в СИЗО отправлены пятеро.

Подписанты письма 75 просили президента провести досрочные выборы из-за путанницы — ведь президент пришел к власти при одной Конституции, по которой мог править один срок в шесть лет, а потом изменил главный закон страны, по которому глава государства может избираться на свой пост дважды по пять лет.

Президент же уверял, что подписанты письма раскалывали штат депутатов и госслужащих на лагерь Ташиева и лагерь Жапарова, и даже угрожали людям от лица Ташиева. И именно потому глава государства принял решение уволить друга с поста главы спецслужб, и тем самым спасти его от неправильного пути.