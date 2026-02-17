Руководство нового управления Кремля, которое работает и с Кыргызстаном, связано с ФСБ, узнал The Insider. 

Проекты этого управления финансирует беглый молдавский олигарх Илан Шор, чьими люксовыми самолетами пользуется Садыр Жапаров. Издание назвало несколько имен сотрудников разведки, занятых в проектах российского влияния на Кыргызстан.

«Мягкую силу» России за рубежом много лет продвигало Управление президента по культурным связям с зарубежными странами под руководством Дмитрия Козака. В августе 2025 года Путин его уволил и упразднил это ведомство. Вместо него, по предложению первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко, было создано Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству (УСПС). 

Как выяснил The Insider, свою активную деятельность за рубежом новое управление начало с Кыргызстана, который, в отличие от Армении и некоторых других стран ЕАЭС, в Кремле считают примером успешного влияния со стороны России. Возглавил ведомство человек Кириенко — бывший журналист и пиарщик Вадим Титов по кличке «Блинчик». 20 лет назад он вел телепрограмму «Времечко», а потом много лет работал под началом Кириенко в «Росатоме». 


Шеф УСПС Вадим Титов и вице-премьер Кыргызстана Эдиль Байсалов в Бишкеке.

В ноябре 2025 года Титов нанес первый официальный визит в качестве главы УСПС в Кыргызстан. «Страна все больше подпадает под жесткий контроль Кремля, а местные банки и криптосервисы помогают России обходить международные санкции», — отмечает The Insider.

В Бишкеке Титов участвовал в открытии «Евразийского центра русского языка и культуры». В его попечительский совет вошла экс-Мисс Молдова и депутат Госдумы от «Единой России» Алена Аршинова.

 

Финансирует центр беглый молдавский олигарх Илан Шор, объявленный в розыск за незаконный вывод из трех кишиневских банков $1 млрд. В 2024 году за вмешательство в выборы в Молдове прокремлевскую организацию Шора «Евразия» внесли в санкционные списки США и ЕС. 

Также Вадим Титов принял участие в запуске пропагандистского телеканала «Номад ТВ», пиксельная студия которого пару месяцев простояла на центральной площади страны. 


Глава управления президента России по стратегическому партнёрству Вадим Титов, зампред кабмина КР Эдиль Байсалов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр культуры КР Мирбек Мамбеталиев запустили вещание телеканала «Номад ТВ».

Большинство журналистов канала прошли бесплатные тренинги в центре «Евразия», финансируемом Шором, уточняет The Insider. Прибывшая вместе с Титовым в Бишкек официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что телеканал должен транслировать «правильный угол зрения».

Титова в Бишкеке сопровождал его заместитель Антон Рыбаков — тоже бывший журналист. The Insider пишет, что его работу курирует прикомандированный к Администрации президента РФ полковник ФСБ Валерий Максимов. По данным издания, в прошлом он курировал выборы в Кыргызстане и засветился в совместных застольях с местной промосковской оппозицией.


Антон Рыбаков стоит рядом с сидящим Валерием Максимовым и его супругой.

Рыбаков тесно сотрудничает с Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИРК), в наблюдательный совет которого входят бывшие высокопоставленные сотрудники внешней разведки, 5-й службы ФСБ и Управления контрразведывательных операций ФСБ. НИИКР возглавляет офицер кадрового резерва СВР Владислав Гасумянов, ранее шпионивший в Европе и сумевший завести дружбу с Сильвио Берлускони, который на тот момент был премьером Италии.


Рыбаков на заседании в НИИРК

Перед Новым годом в Москве для сотрудников УСПС провели закрытый семинар, на котором обсуждались задачи и методы применения «мягкой силы» России за рубежом, сообщает издание. В качестве успешного примера приводилась ситуация в Кыргызстане, власти которого «чутко прислушивается к советам Кремля, а российские компании подмяли под себя почти половину экономики страны», отмечает The Insider.

Среди слушателей на семинаре был замечен подполковник ФСБ Алексей Клещев, пишет издание. Он начинал службу в особо засекреченном 16-м центре ФСБ (в/ч 71330), который занимается перехватом, дешифровкой и обработкой электронных сообщений. Троих сослуживцев Клещева из 16-го центра ФСБ разыскивает ФБР. В США им грозит 20 лет тюрьмы за хакерские атаки на компьютерные сети атомных электростанций, энергетических и нефтегазовых компаний.


Подполковник ФСБ Алексей Клещев

«Клооп» уже рассказывал, что связывает Илана Шора с Кыргызстаном, как он помогает Кремлю обходить санкции через нашу страну, как прокачивает российские миллиарды через криптовалюту в Бишкеке и как он предоставил Садыру Жапарову частный самолет. Недавно коллеги из Молдовы выяснили, что Жапаров использует еще один престижный самолет, купленный Шором через подставных лиц. 