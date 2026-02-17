Руководство нового управления Кремля, которое работает и с Кыргызстаном, связано с ФСБ, узнал The Insider.

Проекты этого управления финансирует беглый молдавский олигарх Илан Шор, чьими люксовыми самолетами пользуется Садыр Жапаров. Издание назвало несколько имен сотрудников разведки, занятых в проектах российского влияния на Кыргызстан.

«Мягкую силу» России за рубежом много лет продвигало Управление президента по культурным связям с зарубежными странами под руководством Дмитрия Козака. В августе 2025 года Путин его уволил и упразднил это ведомство. Вместо него, по предложению первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко, было создано Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству (УСПС).

Как выяснил The Insider, свою активную деятельность за рубежом новое управление начало с Кыргызстана, который, в отличие от Армении и некоторых других стран ЕАЭС, в Кремле считают примером успешного влияния со стороны России. Возглавил ведомство человек Кириенко — бывший журналист и пиарщик Вадим Титов по кличке «Блинчик». 20 лет назад он вел телепрограмму «Времечко», а потом много лет работал под началом Кириенко в «Росатоме».

В ноябре 2025 года Титов нанес первый официальный визит в качестве главы УСПС в Кыргызстан. «Страна все больше подпадает под жесткий контроль Кремля, а местные банки и криптосервисы помогают России обходить международные санкции», — отмечает The Insider.



В Бишкеке Титов участвовал в открытии «Евразийского центра русского языка и культуры». В его попечительский совет вошла экс-Мисс Молдова и депутат Госдумы от «Единой России» Алена Аршинова.

Финансирует центр беглый молдавский олигарх Илан Шор, объявленный в розыск за незаконный вывод из трех кишиневских банков $1 млрд. В 2024 году за вмешательство в выборы в Молдове прокремлевскую организацию Шора «Евразия» внесли в санкционные списки США и ЕС.

Также Вадим Титов принял участие в запуске пропагандистского телеканала «Номад ТВ», пиксельная студия которого пару месяцев простояла на центральной площади страны.

Большинство журналистов канала прошли бесплатные тренинги в центре «Евразия», финансируемом Шором, уточняет The Insider. Прибывшая вместе с Титовым в Бишкек официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что телеканал должен транслировать «правильный угол зрения».

Титова в Бишкеке сопровождал его заместитель Антон Рыбаков — тоже бывший журналист. The Insider пишет, что его работу курирует прикомандированный к Администрации президента РФ полковник ФСБ Валерий Максимов. По данным издания, в прошлом он курировал выборы в Кыргызстане и засветился в совместных застольях с местной промосковской оппозицией.

Рыбаков тесно сотрудничает с Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИРК), в наблюдательный совет которого входят бывшие высокопоставленные сотрудники внешней разведки, 5-й службы ФСБ и Управления контрразведывательных операций ФСБ. НИИКР возглавляет офицер кадрового резерва СВР Владислав Гасумянов, ранее шпионивший в Европе и сумевший завести дружбу с Сильвио Берлускони, который на тот момент был премьером Италии.

Перед Новым годом в Москве для сотрудников УСПС провели закрытый семинар, на котором обсуждались задачи и методы применения «мягкой силы» России за рубежом, сообщает издание. В качестве успешного примера приводилась ситуация в Кыргызстане, власти которого «чутко прислушивается к советам Кремля, а российские компании подмяли под себя почти половину экономики страны», отмечает The Insider.

Среди слушателей на семинаре был замечен подполковник ФСБ Алексей Клещев, пишет издание. Он начинал службу в особо засекреченном 16-м центре ФСБ (в/ч 71330), который занимается перехватом, дешифровкой и обработкой электронных сообщений. Троих сослуживцев Клещева из 16-го центра ФСБ разыскивает ФБР. В США им грозит 20 лет тюрьмы за хакерские атаки на компьютерные сети атомных электростанций, энергетических и нефтегазовых компаний.

«Клооп» уже рассказывал, что связывает Илана Шора с Кыргызстаном, как он помогает Кремлю обходить санкции через нашу страну, как прокачивает российские миллиарды через криптовалюту в Бишкеке и как он предоставил Садыру Жапарову частный самолет. Недавно коллеги из Молдовы выяснили, что Жапаров использует еще один престижный самолет, купленный Шором через подставных лиц.