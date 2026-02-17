Президент Садыр Жапаров дал интервью «Кабару», где обвинил политиков в манипуляциях.

«Все разделения начинают политики. Простой народ становится лишь орудием. Политик использует людей как инструмент для прихода к власти, а простой народ от этого не получает никакой выгоды. Даже стол не будет в избытке и лишний кусок хлеба не упадет. В беспорядках страдают и умирают простые люди. Или вы видели, чтобы за последние 30 лет кто-то из родственников политика погиб? Поэтому не делайте трагедию из-за провокационных слов политиков», — сказал президент.

Так он отреагировал на вопрос журналиста о том, что депутаты делятся на группы. Президент ранее сам говорил, что это стало одной из причин отставки Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ. Якобы подписанты письма 75 спрашивали у депутатов, в чьей они команде — команде Камчыбека Ташиева или Садыра Жапарова. И президент принял решение спасти своего друга от неправильного пути и отправил его в отставку.

В своем свежем интервью президент осудил политиков за манипуляции и акцентировал внимание на том, что в беспорядках страдают простые люди, а не близкие политиков. При этом политическая история Садыра Жапарова полна митингов, протестов, пока он был в оппозиции президенту Атамбаеву. В марте 2017 года Садыр Жапаров был задержан по делу о массовых беспорядках и захвате в заложники губернатора Эмильбека Каптагаева (он в этом деле принял сторону Жапарова и призывал его опустить, но теперь он в числе подписантов письма 75). В октябре 2020 года во время протестов из-за итогов парламентских выборов Жапаров и ряд других политиков, в том числе Алмазбек Атамбаев, были освобождены протестующими.

В течении 10 дней Жапаров смог заполучить власть и стать сначала премьер-министром, а после и исполняющим обязанности президента. В 2021 году, став президентом, он дал интервью российскому изданию «Коммерсант». В нем он заявил, что устроил революцию из тюрьмы.

«В 2017 году меня второй раз закрыли, чтобы я, во-первых, не смог участвовать в президентских выборах, а во-вторых, не поднимал тему Кумтора. Но я просто так не сидел в тюрьме, а через соцсети работал с народом. (…) создавал группы в «Одноклассниках», в Facebook, в Instagram. Я собрал контакты людей в WhatsApp и создал там более 50 групп — одна группа вмещает 256 контактов. Через эти группы я распространял информацию про Кумтор, про мою работу. Так я за три с половиной года до всего народа дошел», — говорил тогда Жапаров.

В том же году он дал интервью «Российской газете», в котором обвинил в причинах протестов 2020 года в том числе «внешние силы».