Родной брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Шайырбек заявил, что сдавать свой мандат не намерен.

«Я работаю для государства, своих избирателей, защищаю их права. Если эти 24,3 тыс. граждан соберут подписи и скажут, чтобы я сдал мандат, потому что больше мне не доверяют, пожалуйста. Я готов. А если кто-то другой решит меня припугнуть, я не из пугливых. Мы, Ташиевы, люди, сильные духом», — говорит политик.

Накануне Шайырбек Ташиев дал интервью изданию «Азаттык», в котором опроверг информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело.

Также он заявил, что указ президента об отставке Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ не вызвал в их семье «никакого резонанса». В том же интервью он опроверг, что имеет состояние в 12 миллиардов 637 миллионов сомов — такая сумма была указана в его декларациях.

Также Ташиев настаивает, что слухи о влиятельности его семьи преувеличены.

Шайырбек Ташиев был фигурантом расследований «Клооп». Так журналисты установили, что Ташиев бизнес-партнер бывшего депутата Жусупбека Коргонбай уулу, причастного к рейдерскому захвату угольного карьера Уу- Таш. Фигурируют в расследованиях журналистов также племянник, сын, а также друзья Камчыбека Ташиева.