В администрации президента и Службе исполнения наказаний кыргызстанским журналистам сообщили, что президент Садыр Жапаров помиловал Даниэля Ажиева.

В 2024 году его приговорили к 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества за организацию и содержание притонов для занятия проституцией. По данным ГКНБ, транснациональная группировка Ажиева руководила крупной сетью вебкам-студий.

В соцсетях распространилось видео, как Ажиева встретили родственники.IMG_0076

Ажиева задержали в июне 2023 года по обвинению в организации вебкам-студий. Он пытался улететь в ОАЭ через Узбекистан и был задержан в соседнем государстве.

Позже следственный судья Первомайского суда Бишкека наложил арест на имущество Ажиева с последующим обращением в доход государства путем конфискации квартир, домов и автомашин, общая стоимость которых составила 262 млн сомов.



Шестизначный порномагнат

СМИ начали пристально следить за Даниэлем Ажиевым в марте 2020 года. Тогда его задержали по подозрению в «возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды». Причиной стало его видеообращение, в котором он ответил тем, кто критиковал его за выделение 7 млн сомов для помощи людям в разгар пандемии COVID-19, называя деньги «грязными». Уже тогда было известно, что он владеет вебкам-студиями. Ажиев заявил, что для того, чтобы помочь человек не обязательно должен «работать по халялю» и «вы, кыргызский народ, конченные долбоебы, все шесть миллионов!»

Но в обществе задержание Ажиева связали с обвинениями в адрес депутата горкенеша Темирлана Токобекова — сына экс-депутата парламента Алиярбека Абжалиева. Депутат Абжалиев — сват экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Ажиев упомянул аварию с участием Токобекова, в которой погибли четыре человека. Ажиев заявил, что авария случилась по вине Токобекова.

Ажиева водворили в СИЗО-1, где он провел несколько месяцев. Потом Ажиева перевели на лечение в психиатрическую больницу. Получается, что Ажиев находился в психиатрической больнице на принудительном лечении полтора года — с сентября 2020-го по февраль 2022 года. Но это неточно, так как в июне 2021 года Ажиев был замечен в Бишкеке за рулем своей BMW с госномером 001. Тогда в ГРС сказали, что Ажиев получил водительские права, предоставив все необходимые документы и пройдя экзамены. Согласно справке, предоставленной Ажиевым, на тот момент он не стоял на учете в Республиканском центре психического здоровья (РЦПЗ). Но в ГРС подчеркнули, что не имеют полномочий проверять «законность прохождения медосвидетельствования».

В январе 2022 года врачи Республиканской психиатрической больницы, находящейся в селе Чым-Коргон Чуйской области, пришли к заключению, что Ажиев «адекватен в поведении». На основании медзаключения Первомайский райсуд 1 февраля 2022 года прекратил принудительное лечение Ажиева. Вместо этого Ажиев должен был в течение шести месяцев проверяться у врача по месту жительства.

После первого освобождения Ажиев, вел роскошную жизнь, которую как и раньше демонстрировал в соцсетях. Он постил дорогие машины, путешествия, семью и капучино с золотом. Судя по странице Ажиева в инстаграме, он часто бывал в Дубае, катался на вертолетах и спорткарах, шопился в бутиках Prada, Gucci и Saint Laurent и Rolex.