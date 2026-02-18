Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем интервью «Кабару» отвечал на вопрос о массовых увольнениях людей, которых связывают с Камчыбеком Ташиевым. Он, например, заявил, что никого не просит уйти с должности, но если они уходят по своему желанию, то их не удерживают. Но всех проверяют на «факт воровства».

Однако привлекает внимание другая фраза президента, в которой он, судя по всему, обвиняет Ташиева и его окружение в кумовстве — ведь вопрос задавали о кадрах бывшего главы ГКНБ.

«Я и раньше всегда предупреждал, начиная с главы правительства и всех министров: не берите на работу близких родственников, друзей, земляков, сватов. Те, кто думает: «Меня прикроет дядя или брат», — не боясь начинают воровать», — говорит президент. Только вот его слова не соответствуют его кадровой политике, ведь после его прихода к власти должности получили и его друзья, и его родственники.

Друг, сват и талантливая родня

Так, едва получив пост премьер-министра в октябре 2020 года Садыр Жапаров назначил на пост главы ГКНБ своего друга Камчыбека Ташиева — при этом, Ташиев не имел соответствующего образования или опыта работы в спецслужбе или правоохранительных органах. По образованию он инженер-химик, а трудовая биография состояла из бизнеса, депутатства, и должности главы МЧС.

Старым другом президента является и Улан Ниязбеков, которого в том же 2020 главой МВД назначил Садыр Жапаров. Еще в 2021 году экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев сообщал, что Ниязбеков в 2001 году брал кредит в 400 тыс долларов у Инвест-банка «Иссык-Куль», и передал сумму Садыру Жапарову. С этим же банком была связана сестра Садыра Жапарова Райкуль, сейчас проживающая в Польше. Кроме того теперь Ниязбеков — сват Садыра Жапарова,

Пост министра здравоохранения Садыр Жапаров передал Алымкадыру Бейшеналиеву. По словам Бейшеналиева, они знакомы как минимум с 2005 года, оказали друг другу череду услуг и стали друзьями.

Получили посты судья, оправдавший в свое время Садыра Жапарова, и его адвокат. Бывший судья Курманкул Зулушев стал генпрокурором, а юрист Акин Токталиев возглавил (ненадолго) после прихода Жапарова к власти Госкомиссию по делами религии.

Не остались обделены вниманием и родственники президента.

В ноябре 2020 года стало известно, что новый глава госучреждения «Унаа» — сват Жапарова Турусбек Тумонбаев. Вскоре последний стал фигурантом журналистского расследования.

Сватом Жапарова оказался и назначенный в руководство госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров.

Более близкие члены семьи Жапарова после его прихода к власти стали талантливыми бизнесменами — передались эти таланты и друзьям этих родственников, а также друзьям президента.

Племянник президента Эскат Нуркожоев владеет пятью компаниями. Сестра президента Райкан Жапарова открыла совместный бизнес с сыном владельца рынка «Дордой» Аскара Салымбекова.

А невестка Бурул Кыштобаева стала партнером крупных бизнесменов, таких как экс-мэр Азиз Суракматов, экс-владелец развлекательного центра Сан Сити Александр Сан и экс-владелец завода ЖБИ Александр Полянский.

Третий сын Садыра Жапарова, Нурдоолот, 20 октября стал соучредителем нового банка «Берекет». Нурдоолоту Нургожоеву всего 21 год.

Друзья президента нередко становятся новыми владельцами бизнеса, прежних хозяев которого задержали по тем или иным причинам. Например, друг Садыра Жапарова Арзыбек Бурканов. На государстве зарабатывает и сын Бурканова.

А 24-летний Эламан Токтобеков, репер и друг сына президента, оказался совладельцем компаний, воплощающих многомиллионные госпроекты.

И это только малое количество людей, связанных с президентом дружескими узами или чередой взаимных услуг, которые получили должности, доли в бизнесе или госпроекты после прихода к власти Садыра Жапарова.