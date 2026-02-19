В Москве состоялась, казалось бы, обычная правительственная встреча по вопросам энергетики. Россию представлял министр энергетики Сергей Цивилев, но также там были представители компании «Русгидро». Интерес вызывают представители Кыргызстана — кроме зампреда кабмина Данияра Амангельдиева и министра энергетики Таалайбека Ибраева там был и некогда беглый кыргызский коррупционер Алексей Ширшов.

Кто такой Ширшов?

Алексей Ширшов занимал довольно теплое место в кыргызской политике при правлении Курманбека Бакиева. При Бакиеве Ширшов был сначала финдиректором «Северэлектро» и «Электрических станций», а затем председателем правления корпорации «Дастан».

А еще он был соратником, другом и даже неким советником младшего сына Курманбека Бакиева Максима — того, который известен, как рейдер. После революции Максим уехал в Великобританию — по информации журналистов расследователей, жил он в дорогом поместье в Суррее, там он известен как Макс Бакаев, чемпион по джиу-джитсу.

Благодаря Ширшову, в бытность его работы на госслужбе, в обиход вошло выражение «ширшовские схемы», обозначающее коррупционный сговор в энергосистеме. И человек с именно таким бэкграундом теперь посещает встречи кыргызского правительства в сфере энергетики.

После апрельской революции в 2010 году Ширшов сбежал из страны и долгое время жил за рубежом. Тогда Временное правительство объявило его в международный розыск через Интерпол. Ему вменяли «присвоение и растрату вверенного имущества».

И вот, внезапно, 12 лет спустя — 10 мая 2022 года — Ширшов был задержан кыргызским ГКНБ. Правда, в заключении он пробыл не больше дня. Первомайский райсуд Бишкека отпустил Ширшова под домашний арест.

Вечером того же дня президент Садыр Жапаров самолично объяснил причины скорого освобождения Ширшова. Жапаров написал в фейсбуке, что Ширшова отпустили под домашний арест, потому что он согласился сотрудничать со следствием. Он якобы помогает вернуть властям $200 миллионов Максима Бакиева.

А еще Ширшов якобы помогает искать недвижимость, которая когда-то принадлежала Максиму Бакиеву. Он назвал имена членов Временного правительства, предположительно завладевших имуществом Максима Бакиева, в том числе в пансионате «Аврора».

Тогда же президент признался, что виделся с Ширшовым еще полгода назад. Ничего зазорного во встрече он не увидел, потому что считал, что уголовных дел против соратника Максима Бакиева нет.

После этого оппозиция обвинила Садыра Жапарова в том, что он «умышленно вводит в заблуждение общественность», когда говорит, что против Ширшова не возбуждали уголовных дел. В дело пришлось вмешаться администрации президента — его пресс-секретарь сообщил, что против Ширшова действительно возбуждали уголовные дела, но, вероятно, Ширшова могли оправдать или оштрафовать в период с 2015 по 2019 годы. А в 2021 году, когда Ширшов встретился с президентом, против него не было уголовных дел и он не находился в розыске.

Летом 2022 года стало известно, что Ширшов вместе с главой Кабмина Акылбеком Жапаровым посещал встречу с иностранцами, связанными с онлайн казино Azino777.

Оказалось, что будучи под тем самым домашним арестом, под который его отправили после задержания сотрудниками ГКНБ, Ширшов покидал страну вместе с Акылбеком Жапаровым. Журналисты сообщали, что частный самолет с Ширшовым вылетел в Хорватию 12 июня 2022 года.

Уже 1 июля Kaktus Media со ссылкой на источники сообщило, что Ширшов вернулся с Рустамом Гильфановым и Ричардом Линде. Издание РБК писало, что Гильфанов сооснователь IT-компании Lucky Labs, которая занимается маркетингом онлайн-казино Azino777 («Azino три топора»). Напомним, что президент Садыр Жапаров 30 июня 2022 года подписал закон, разрешающий деятельность казино в Кыргызстане.

Что за Русгидро?

На свежей встрече по вопросам энергетики кроме членов правительств Кыргызстана и России, и некогда беглого коррупционера Ширшова, был представитель «Русгидро».

Компания «Русгидро» уже знакома кыргызстанцам. В 2012 году она начала строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Тогда планировалось построить четыре ГЭС – «Ак-Булунскую», «Нарынскую ГЭС-1», «Нарынскую ГЭС-2» и «Нарынскую ГЭС-3». Стоимость всего проекта первоначально была оценена в $727 млн.

В январе 2016 года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев в одностороннем порядке разорвал соглашение, после чего руководство холдинга заявило, что хочет получить назад вложенные в строительство $37 млн. Кыргызстан не торопился отдавать деньги инвесторам, так как депутатская комиссия парламента посчитала, что стоимость объектов сильно завышена, и в «РусГидро» пригрозили международным арбитражем.

Летом 2017 года кыргызское правительство подписало соглашение о продолжении строительства каскада ГЭС с чешской компанией Liglass Trading CZ. Она должна была построить и ввести в эксплуатацию Акбулунскую и ГЭС Верхне-Нарынского каскада и погасить долг перед «РусГидро» до 18 сентября 2017 года.

Liglass Trading не внесла $37 млн вовремя и кыргызские власти разорвали договор с ней. Руководство компании заявило, что будет судиться с республикой через международный арбитраж из-за этого решения, в Гаагский суд обратилась и «РусГидро».

В 2018 году российские инвесторы объявили, что продают свои акции в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» за 2,5 млн сомов. Руководство «РусГидро» тогда заявило, что для их холдинга проект «не окупаем», но они будут помогать кыргызским властям с поиском инвесторов, которые достроят каскад ГЭС и выплатят долг Кыргызстана в $37 млн.

В ноябре 2020 года, будучи и.о. президента, Садыр Жапаров пообещал возобновить строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. В июле 2022 году арбитражный суд в Гонконге частично удовлетворил иск российской компании «РусГидро» против правительства Кыргызстана. По решению суда, Кыргызстан обязан компенсировать средства, вложенные «РусГидро» в проект строительства ВНК ГЭС.