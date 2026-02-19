О задержании Нургазы Анаркулова на кыргызско-казахской границе сообщали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах еще 17 февраля. 19 февраля стало известно, что суд отправил его на два месяца в СИЗО-1 по делу о массовых беспорядках.

Ранее СМИ сообщали, что Анаркулов мог призывать поддержать проведение досрочных президентских выборов. В этом случае его задержание может быть связано с делом письма 75.

На предыдущей неделе Анаркулов вкупе с главой телеканала «Регион» Откурбеком Рахмановым освещал отставку Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ, предоставляя именно точку зрения бывшего главы спецслужб.

Кто такой Анаркулов

Анаркулов был членом партии «Мекенчил», 30 октября 2020 года его назначили заведующим отделом информационной политики аппарата президента.

Спустя год, в январе, Анаркулов был задержан АКС ГКНБ по подозрению в коррупции, тогда глава ведомства Камчыбек Ташиев сказал про своего однопартийца, что знает его только с хорошей стороны. После этого Анаркулова уволили.

В феврале 2021 года Анаркулов был отпущен под домашний арест.