Беглый молдавский олигарх Илан Шор купил два люксовых частных самолета, которыми активно пользуется президент Кыргызстана Садыр Жапаров, летая по всему миру.

Об этом узнали журналисты расследовательского издания Rise MOLDOVA. Таким образом, официальные визиты президента Кыргызстана зависят от обосновавшегося в Москве международного афериста, который продвигает в Кыргызстане кремлевскую пропаганду, отмывает путинские деньги, и благодаря которому несколько компаний и банков Кыргызстана уже попали под санкции.

Весной 2024 года один из посредников Илана Шора — бывший таможенный инспектор Молдовы Виктор Гуцуляк, причастный к подкупу избирателей в пользу Илана Шора — подписал договор с турецким бизнесменом Зафером Халиди. По договору Гуцуляк предоставляет Халиди около $22 млн, а тот покупает на них самолет Gulfstream G650ER с бортовым номером TC-MZE, выпущенный в 2018 году.

Gulfstream G650ER — сверхдальний бизнес-джет для межконтинентальных маршрутов. Он способен без дозаправки преодолеть до 14 тысяч км и брать на борт до 19 пассажиров. В нем предусмотрен салон класса «люкс», разделенный на несколько отдельных зон, полноценная спальня, полностью обставленный кухонный блок, высокоскоростной интернет и передовая система комфорт. Обычно такие воздушные суда используют миллиардеры, бизнесмены или звезды международного класса — например, Илон Маск, Джефф Безос, Ким Кардашьян, Майкл Джордан. Новый джет такой модели может стоить примерно $70 млн долларов.

Зафер Халиди купил самолет и зарегистрировал на турецкую фирму Arel Havacilik Limited Șirketi. Эксплуатирует судно принадлежащая Халиди авиакомпания Zafer Air, которой принадлежат уже как минимум 4 воздушных судна, приобретенных через людей Шора.

Почти 300 полетов самолета Gulfstream G650ER с бортовым номером TC-MZE, изученных Rise MOLDOVA, показывают, что он чаще всего летал в Анкару, Москву, Стамбул, Бодрум, Тель-Авив, Бишкек и Абу-Даби.

В декабре 2025 года этим джетом воспользовался президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе своего официального визита в Токио (Япония). Мониторинг воздушного сообщения показал, что по завершении визита Жапаров сразу же вылетел на этом джете в Российскую Федерацию.



Для Садыра Жапарова это не было разовом использованием самолета: перед официальным визитом в Японию на самолет нанесли надпись Kyrgyz Republic.

О другом люксовом частном самолете — Gulfstream G450 — который Илан Шор предоставил в пользование Садыра Жапарова, молдавское издание IPN сообщало в сентябре 2025 года.

19 декабря 2024 года посредник из окружения Илана Шора Радион Мунтяну подписал договор со все тем же Зафером Халиди. По договору Мунтяну дает Халиди $18 млн на покупку самолета Gulfstream G450, выпущенного в 2013 году. По условиям договора, Халиди сначала регистрирует самолет на любую свою компанию, а затем переводит самолет на компанию, которую укажет Мунтяну.

Сначала самолет зарегистрировали в Сан-Марино под бортовым номером T7-ELIF и отдали в эксплуатацию дубайской авиакомпании Mangrove Jet Solutions FZCO. Под флагом Сан-Марино он летал меньше месяца, с марта по апрель 2025 года. За это время на фюзеляж самолета успели нанести флаг Кыргызстана и надпись Kyrgyz Republic. Затем самолет официально зарегистрировали в Турции и присвоили ему кыргызстанский бортовой номер — TC-KRG. Формально он относится к флоту турецкой авиакомпании Zafer Air, но фактически используется властями Кыргызстана.

На нем президент Садыр Жапаров летал в Москву, куда совершил официальный визит, приуроченный к 9 мая 2025 года, и в Венгрию, куда прибыл с визитом в конце мая 2025 года. RISE Moldova изучила около 150 рейсов, совершенных бортом TC-KRG, и выяснила, что кроме обслуживания четырех официальных визитов, предпринятых главой Кыргызстана в 2025 году, самолет часто летал по маршруту Москва-Бишкек-Анкара-Дубай (и Абу-Даби), а также в европейские города, к примеру, в Ригу, Брюссель, Вену или Барселону.

Садыр Жапаров — не первый президент Кыргызстана, который пользуется частными самолетами Илана Шора. В 2015 году на бизнес-джете этого олигарха летал за границу президент Алмазбек Атамбаев (при нем у Шора в Кыргызстане была сеть магазинов дьюти-фри).



Илан Шор, приговоренный в Молдове к 15 годам тюремного заключения по делу о выводе около $1 млрд из местных банков, был объявлен в розыск. Кроме того, он был внесен в международные санкционные списки за подкуп избирателей Молдовы в пользу пророссийских организаций. В 2019 году Шор скрылся в Израиле, а потом перебрался в Москву, где получил российское гражданство.



У Шора есть общий бизнес с госкорпорацией ВЭБ.РФ. Его холдинг А7, созданный совместно с российским государственным Промсвязьбанком, выпустил криптовалюту A7A5, которая помогает России обходить санкции. В феврале 2025 года Шор запустил торговлю стейблкоином А7А5 на бишкекской криптобирже Grinex. Через него были отмыты российские деньги на миллиарды долларов.

В октябре 2025 года Евросоюз ввел против холдинга A7 и биржи Grinex санкции. На территории ЕС запретили все сделки с использованием этого стейблкоина. Вместе с ними под санкции попали кыргызстанская компания и банк.

Тем не менее, Илан Шор свою активность в Кыргызстане не свернул. При участии финансируемого им российского АНО «Евразия» и официальных лиц из РФ в стране был открыт пропагандистский телеканал «Номад». The Insider выяснил, что Шор финансирует деятельность кремлевского Управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое занимается продвижением российских интересов в Кыргызстане. В этой структуре, созданной по инициативе первого зама главы АП РФ Сергея Кириенко, работают сотрудники ФСБ.