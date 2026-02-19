Информация об отставке друга Камчыбека Ташиева Женишбека Токторбаева с поста мэра Оша появлялась за последние дни несколько раз. Еще 11 февраля, сразу после отставки Ташиева с поста главы ГКНБ, Токторбаев говорил об этом сам — мол, если его попросят об отставке, он согласится, но пока работает «на благо города».

После вереницы отставок, увольнений и даже задержаний людей, связанных с Ташиевым, и, собственно, отъезда Ташиева из страны, версии о вероятной отставке Токторбаева появлялись снова и снова и он их отрицал.

Однако накануне в сети появилось фото, на котором Ташиев и Токторбаев были изображены вместе с подписантами письма 75 — подлинность самого фото пока не подтверждена. Тем не менее, после этого, в конце дня, стало известно — Токторбаев больше не мэр Оша. Кандидатом в мэры стал депутат Жанар Акаев.

19 февраля стало известна «перемена мест слагаемых» — депутат Жанар Акаев действительно станет мэром Оша, а место Акаева в парламенте получит бывший мэр Оша Таалайбек Сарыбашев.

Он вам не веселый бегун

Женишбек Токторбаев выстраивал свой пиар на практически мемных ситуациях, вроде пробежек по городу вместе с чиновниками — и многие вспоминают о нем именно это. Однако Токторбаев — фигурант журналистских расследований, дружба с Ташиевым приносила ему бенефиты не только в виде подаренных ему автомобилей.

Например, с Токторбаевым связаны компании, которые строят дома для ГИК. Подробнее об этом узнать можно в нашем расследовании:

Новый мэр в городе

Указ о назначении мэром Оша Жанара Акаева подписал президент Садыр Жапаров. Акаева уже представили коллективу мэрии. Бывший депутат сказал, что сразу согласился на предложение президента.

«Я сразу же согласился, потому что здесь прошли мои студенческие годы, хорошо знаю город. Раз это было решение руководства, я сказал, что буду работать не покладая рук. Это очень большая ответственность, так как, знаете, Женишбек Токторбаев работал круглосуточно. Начатые им хорошие проекты, конечно, будут продолжены, насколько это возможно», — говорит Акаев.

Также Акаев пообещал, что мэрия будет работать прозрачно и будет открыта для журналистов. Акаев сам в прошлом был журналистом «Азаттыка», после работал пресс-секретарем президента Алмазбека Атамбаева и от его партии СДПК прошел в парламент. Однако, когда Жанар Акаев пошел на митинг в поддержку свободы слова, когда давление на СМИ при Атамбаеве стало повышаться, партия от него публично отказалась, а президент Атамбаев назвал «балашкой».

На выборах 2020 года Акаев баллотировался уже как лидер предвыборной кампании текебаевской партии «Ата-Мекен», а уже после прихода к власти Садыра Жапарова прошел в парламент от партии «Альянс». В свежий парламент Акаев прошел от округа 8.

В бытность депутатом уже при правлении Садыра Жапарова Жанар Акаев призывал отпустить фигурантов Кемпир-Абадского дела, заступался за коллег, критиковавших действия власти, выступал в защиту независимых медиа, выступал против смертной казни.