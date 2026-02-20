Замглавы кабмина Данияр Амангельдиев подтвердил, что друг Максима Бакиева Алексей Ширшов принял участие в переговорах с российской делегаций по «Каскаду Верхненарынской гидроэлектростанции» в Москве.

По словам чиновника, Ширшов не работает в правительстве, но «помогает решать проблемы» и «досконально знаком с проектом». Все это касается иска от «Русгидро».

«У нас есть долг по этому проекту. Первоначально он составлял 37 миллионов долларов. С учетом штрафов он достиг 54 миллионов долларов. Из-за долга невозможно передать проект другим инвесторам. Алексей Ширшов досконально знаком с проектом», — говорит Аменгельдиев.

Что было с «Русгидро»?

На свежей встрече по вопросам энергетики кроме членов правительств Кыргызстана и России, и некогда беглого коррупционера Ширшова, был представитель «Русгидро».

Компания «Русгидро» уже знакома кыргызстанцам. В 2012 году она начала строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Тогда планировалось построить четыре ГЭС – «Ак-Булунскую», «Нарынскую ГЭС-1», «Нарынскую ГЭС-2» и «Нарынскую ГЭС-3». Стоимость всего проекта первоначально была оценена в $727 млн.

В январе 2016 года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев в одностороннем порядке разорвал соглашение, после чего руководство холдинга заявило, что хочет получить назад вложенные в строительство $37 млн. Кыргызстан не торопился отдавать деньги инвесторам, так как депутатская комиссия парламента посчитала, что стоимость объектов сильно завышена, и в «РусГидро» пригрозили международным арбитражем.

Летом 2017 года кыргызское правительство подписало соглашение о продолжении строительства каскада ГЭС с чешской компанией Liglass Trading CZ. Она должна была построить и ввести в эксплуатацию Акбулунскую и ГЭС Верхне-Нарынского каскада и погасить долг перед «РусГидро» до 18 сентября 2017 года.

Liglass Trading не внесла $37 млн вовремя и кыргызские власти разорвали договор с ней. Руководство компании заявило, что будет судиться с республикой через международный арбитраж из-за этого решения, в Гаагский суд обратилась и «РусГидро».

В 2018 году российские инвесторы объявили, что продают свои акции в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» за 2,5 млн сомов. Руководство «РусГидро» тогда заявило, что для их холдинга проект «не окупаем», но они будут помогать кыргызским властям с поиском инвесторов, которые достроят каскад ГЭС и выплатят долг Кыргызстана в $37 млн.

В ноябре 2020 года, будучи и.о. президента, Садыр Жапаров пообещал возобновить строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. В июле 2022 году арбитражный суд в Гонконге частично удовлетворил иск российской компании «РусГидро» против правительства Кыргызстана. По решению суда, Кыргызстан обязан компенсировать средства, вложенные «РусГидро» в проект строительства ВНК ГЭС.