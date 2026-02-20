Бишкекский горсуд оставил в силе решение Первомайского суда в отношении Кадырбека Атамбаева. Его оставляют в СИЗО. Близкие задержанного сообщают, что следующее заседание суда состоится в марте.

Несколько дней назад указом президента был помилован порномагнат Даниэль Ажиев. С тех пор в обществе говорят о вероятной оттепели и призывают президента и суды помиловать, пересмотреть дела и оправдать, прекратить преследования и в отношении других заключенных — например бездоказательно осужденного акына Аската Жетигена, журналистки-расследовательницы Махабат Тажибек кызы, мигрантки Каныкей Арановой и многих других.

Задержание Атамбаева младшего

Кадырбек Атамбаев и ряд других лиц, связанных с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, были задержаны 22 ноября 2025 года, накануне выборов в парламент.

Тогда были допрошены, обысканы и лишены свободы сын бывшего президента, его соратники Темирлан Султанбеков и Эрмек Эрматов, бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Дамир Мусакеев.

После задержания спецслужбы распространили видео, на котором Темирлан Султанбеков сидя на кухне рассуждал с неизвестным мужчиной о политике. Неизвестный задавал наводящие вопросы о президенте и главе ГКНБ. Султанбеков в видео заявил, что экс-премьер Сапар Исаков мог бы быть президентом, и что через пару лет, а то и раньше в Кыргызстане сменится власть.

В МВД утверждают, что массовые задержания, обыски и допросы проводились, чтобы пресечь деятельность «деструктивной группы», которая якобы готовила массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш.

Кадыр Атамбаев считает, что по факту — он заложник для власти и инструмент давления на его отца Алмазбека Атамбаева, бывшего президента Кыргызстана.

«Я стал заложником и оружием для шантажа, ареста и возможных фатальных последствий для моего отца (…) Мы не собирались у забора «Белого дома» и никого не призывали перелезть через негo», — написал Кадыр Атамбаев в своем письме из заключения в декабре. В том же письме он сообщил, что подал иск на людей Ширшова и Максима Бакиева.