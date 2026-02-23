Президент Садыр Жапаров в своем интервью повторил слова замглавы кабмина Данияра Амангельдиева о том, что Алексей Ширшов помогает найти имущество сына сторого беглого президента Курманбека Бакиева Максима. Сам Ширшов — соратник и друг Максима Бакиева.

При Бакиеве Ширшов был сначала финдиректором «Северэлектро» и «Электрических станций», а затем председателем правления корпорации «Дастан».

Благодаря Ширшову, в бытность его работы на госслужбе, в обиход вошло выражение «ширшовские схемы», обозначающее коррупционный сговор в энергосистеме. Но теперь власти Кыргызстана с ним сотрудничают.

«Поставили ему одно условие: «Сейчас уже не прежние времена. Обкрадывать государственные учреждения больше не получится. Если что не так – сразу сядешь. Вы с Максимом в свое время прилично разбогатели. Теперь помоги вернуть эти богатства государству. Поделись всей информацией, которой владеешь», — говорит президент. Куда дел Ширшов свои «богатства», нажитые при Бакиевых, не сообщается.

Итак, Ширшов стал работать с ГКНБ и МВД, и государству вернули несколько коттеджей и квартир в комплексе «Аврора Плюс» и компанию «Элкат».

Дал Ширшов и информацию о заграничном имуществе Максима Бакиева — непонятно, как Кыргызстан планирует за него бороться, если за все эти годы не смог забрать у Бакиева хотя бы его подтвержденное поместье в Суррее, Великобритания (по информации Клоопа, оно выставлено на продажу).

«Он предоставил сведения о том, что на юго-востоке Франции находится вилла «Замок-Шато», которую Максим Бакиев в свое время выкупил у Березовского. На основании этих данных наше Министерство юстиции с 2023 года ведет судебные процессы», — президент отмечает, что суды могут продлиться годы и Кыргызстан не факт, что победит.