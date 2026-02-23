Глава государства дал интервью, в котором рассказал, почему стал сотрудничать с беглым коррупционером Алексеем Ширшовым. По сути президент подтвердил, что Ширшов предложил сделку в обмен на свободу.

«Если не ошибаюсь, это было в конце 2021 года. Через посредников ко мне обратился Ширшов со словами: «Если меня не посадят, я бы приехал в Кыргызстан. Я знаю обо всех активах Максима как за рубежом, так и внутри страны, и готов помочь раскрыть их и вернуть государству»», — рассказывает президент.

Президент повторил в этом интервью то, что уже говорил несколько лет назад, когда Ширшова задержали ГКНБ, но его отпустили на следующий день. По словам Жапарова, Максим Бакиев «бросил» своих друзей, когда сбежал из страны.

«Дело в том, что после своего бегства Максим бросил всех своих приближенных ребят, попросту предав их. Все они остались не у дел. Одним из них и был этот Алексей Ширшов», — говорит президент.

К слову, Садыр Жапаров был в кабмине Курманбека Бакиева — главой агентства по борьбе с коррупцией, как раз в годы, когда Максим Бакиев занимался рейдерством. Оппоненты Жапарова, например, бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, связывали президента с персоной Максима Бакиева. Стоит отметить, что при его правлении представители Бакиевых действительно смогли вернуть себе некоторое прежнее имущество.