Президент Садыр Жапаров дал интервью, в котором, по сути обвинил СМИ, которые рассказывали об истории Алексея Ширшова, в манипуляциях.

СМИ ранее сообщали, что Ширшов оказался на правительственной встрече по энергетике — журналисты напомнили о бэкграунде Ширшова: о его дружбе с сыном второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Максима, об уголовном деле и розыске.

«Говоря коротко, мы не допустим посягательств на государственную казну. Поэтому не стоит обращать внимание на тех, кто продолжает «манипулировать» темой Ширшова», — говорит президент.

Жапаров уверяет — никакое министерство Ширшов не возглавит. Президент признает, что Ширшов в свое время «разбогател» на государстве.

«Если что не так – сразу сядешь. Вы с Максимом в свое время прилично разбогатели (…) Самое главное — мы не позволим Ширшову вновь, как прежде, «оседлать» какое-то министерство и управлять им. Если будет польза для государства — воспользуемся, если нет — скажем «веди себя спокойно»», — говорит президент.