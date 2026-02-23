Недавно в Москве состоялась правительственная встреча по вопросам энергетики. Россию представлял министр энергетики Сергей Цивилев, но также там были представители компании «Русгидро». Кыргызстан представляли зампред кабмина Данияр Амангельдиев, министр энергетики Таалайбек Ибраев и некогда беглый кыргызский коррупционер Алексей Ширшов.

Ширшова на фото со встречи, опубликованном на российских госсайтах, заметили журналисты — и написали об этом новости. В результате российские сайты убрали фото с Ширшовым.

Тем не менее участие Ширшова в правительственной встрече сначала подтвердил зампред правительства Данияр Амангельдиев, а теперь и президент Садыр Жапаров.

«Теперь что касается его участия в переговорах в Москве. По проекту Верхне-Нарынского каскада ГЭС мы, скажем так, из-за «несъеденной самсы» оказались должны «Русгидро» 37 млн долларов, а с процентами на сегодняшний день сумма долга превышает 51 млн долларов. Проценты по этому долгу растут с каждым днем», — говорит Жапаров, хотя ранее замглавы кабмина Данияр Амангельдиев называл сумму в 54 млн долларов.

Амангельдиев аргументировал присутствие Ширшова на встрече именно тем, что он помогает решить проблемы с «Русгидро», решить проблемы с гигантскими долгами Кыргызстана перед компанией.

По словам президента, Ширшов сам напросился на правительственную встречу и его взяли с собой.

«Он оттуда позвонил Данияру Амангельдиеву и сообщил, что может подключиться к переговорам и поделиться полезной для Кыргызстана информацией по «Русгидро». Поскольку ранее он с ними работал, то владеет информацией. Насколько его сведения окажутся полезными — покажет время», — говорит президент.

Однако неясно, когда Ширшов успел поработать с «Русгидро» — строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС она начала в 2012 году, Ширшова уже не было в стране.

Сам размер долга перед компанией тоже вызывает вопросы — особенно если посмотреть на субподрядчиков, среди которых были дочерние компании «Русгидро» и две российские компании, взявшие деньги и не выполнившие свою работу.

«Самое главное — мы не позволим Ширшову вновь, как прежде, «оседлать» какое-то министерство и управлять им. Если будет польза для государства — воспользуемся, если нет — скажем «веди себя спокойно»», — обещает президент.