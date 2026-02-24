70 тысяч зрителей посетили совместный российско-кыргызстанский концерт ко Дню защитника Отечества, утверждает российское пропагандистское издание Russia Today.

Однако, СМИ в Кыргызстане сообщают, что, по оценкам организаторов, на концерт пришло от 16 до 20 тысяч человек. Судя по панорамной съемке с площади, на концерте не было 70 тысяч зрителей, как об этом сообщает Russia Today.

Концерт прошел 23 февраля на главной площади Бишкека Ала-Тоо, подчеркивает российский государственный телеканал. Со стороны Кыргызстана выступили Военно-показательный оркестр Минобороны, Государственный военный оркестр, Игорь Воронцов, Мирбек Атабеков, Жылдыз Осмоналиева, Омар, Гулзада Рыскулова. Со стороны РФ — Филипп Киркоров, Zivert, TASSO, Николай Басков, Слава, Стас Михайлов.

Общая площадь Ала-Тоо составляет около 39 тыс кв метров. Если вычесть проспект Чуй и фонтаны — примерно 32 тыс кв. метров. Разместить на них 70 тысяч человек вполне реально, но такая толпа займет все свободное пространство площади. Но на съемках с концерта 70-80% площади выглядят свободными.

О том, что на Ала-Тоо во время концерта было много свободного места, говорят и другие ролики в TikTok

О 70 тысячах зрителей RT сообщил только у себя в телеграм-канале и на видео во «ВКонтакте», на сайте Russia Today упоминаний о численности зрителей нет.