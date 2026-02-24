Когда-то шахтеры брали с собой под землю клетки с канарейками. Если в шахте сгущался взрывоопасный метан, птицы переставали петь и спасали людей. Жителей Бишкека, который регулярно входит в мировой топ городов с самым грязным воздухом, тоже надо спасать. Но вместо борьбы со смогом власти Кыргызстана борются с публичной информацией о нем.

За нынешнюю зиму Бишкек неоднократно возглавлял рейтинг (World IQI) крупных городов мира с самым грязным воздухом и регулярно попадал в его топ. Эта история повторяется каждый год.

В 2021 году новоизбранный президент Садыр Жапаров назвал смог над столицей результатом коррупции и непрофессионализма предыдущей власти. Но за минувшие четыре года воздух в городе лучше не стал.

Рожа против зеркала

В марте 2021 года президент подписал указ о борьбе со смогом. За месяц до этого Кыргызгидромет установил в Бишкеке и Чуйской области 50 датчиков, отслеживающих загрязнения воздуха, и вывел их показания на сайт IQAir (до этого там отображались показания негосударственных датчиков). То есть, с февраля 2021 года данные о чистоте воздуха в Бишкеке стали официальными.

Но побороть смог правительство не смогло и сослалось на датчики: якобы они показывают некорректные данные, поэтому людям кажется, что в Бишкеке нечем дышать. После этого показания 25 датчиков, которые фиксировали данные в районах с самым грязным воздухом, пропали с сайта IQAir.

В 2022 году история повторилась. На этот раз президент обвинил в смоге бани, которые жгут резину и тряпки, а также новостройки и частный сектор. Заодно он переложил ответственность на соседей и прохожих — по его мнению, жители должны контролировать друг друга, проводить разъяснения и не позволять друг другу сжигать в печах резину и ткань. И обещал построить 50 малых и средних ГЭС, которые помогут Бишкеку перейти на электроотопление.

Но и в 2023 году смог никуда не делся: за всю зиму в Бишкеке был зафиксирован только один день с чистым воздухом. Теперь основной причиной смога Минэнерго называло кара-кечинский уголь.



Власти повели себя странно. Продавать этот уголь жителям Бишкека запретили. Но одновременно Садыр Жапаров поддержал переход на кара-кечинский уголь ТЭЦ Бишкека, хотя Минприроды сообщало, что ее котлы сильно дымят. А когда воздух в Бишкеке признали худшим в мире, чиновники снова заявили о недоверии к негосударственным датчикам — и датчики опять пропали с сайта IQAir.

К 2024 году 18 датчиков на сайт вернулись, из них 14 принадлежали Кыргызгидромету. Но зимой Минприроды снова заявило о недоверии к ним и опубликовало ролик, где смога в Бишкеке практически не видно. Factcheck.kg выяснил, что возможно смог был удален с ролика с помощью видеомонтажа. Также издание опубликовало несколько видео, снятых разными авторами в тот же день — на них смог был отчетливо заметен.

В 2025 году борьба с датчиками, а не со смогом продолжилась. Чиновники тогда заявляли, что достоверную информацию по состоянию воздуха может предоставить только Кыргызгидромет, а датчики проверяются, так как не отвечают необходимым требованиям. К этому времени датчики Кыргызгидромета перестали отображаться на сайте IQAir.

2026 год начался с того, что спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу призвал поблагодарить столичные власти за очищение воздуха в Бишкеке. «Конечно, смог не исчез совсем, но в этом году его меньше», — сказал торага, забыв добавить, что в Кыргызстане была относительно теплая зима.

А глава Минприроды Медер Машиев и вовсе подчеркнул, что рейтинг World Air Quality некорректен и не считается авторитетной площадкой. «В Бишкеке качество воздуха немного улучшилось за последние три года. И ситуация не была такой, как показывали датчики, указанные в этом рейтинге, — с первым местом по загрязнению», — сказал он.

Но в январе 2026 года Бишкек снова возглавил мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом.



Кредиты есть, воздуха нет

На борьбу со смогом при Жапарове выделялись большие деньги. Например, на газификацию индивидуальных жилых домов в Кыргызстане было выделено кредитов на общую сумму 1 млрд сомов.

В 2023 году Всемирный банк и Азиатский банк развития одобрили два кредита по $50 млн на улучшение воздуха в Кыргызстане. В планах предусматривались улучшение сбора и анализа данных качества воздуха, переход на экологически чистое отопление, озеленение Бишкека и электрификация городского транспорта. На что чиновники потратили эти кредиты, осталось неясным.

В 2024 году на развитие энергосектора было выделено 74,9 млрд сомов. Кроме того, многомиллиардные кредиты были взяты на строительство и модернизацию ГЭС. Они должны дать дополнительную электроэнергию, в том числе для отопления. Жапаров анонсировал это еще в 2022 году, но, по данным Минэнерго, нужные объемы электроэнергии эти ГЭС выдадут только к 2028 году.

При этом осенью 2025 года электричество вообще почти исчезло. Его не хватало не только для отопления — даже для чайников. Чтобы согреться, люди топили всем, что горит.

Тем временем, смог продолжает вредить здоровью жителей столицы, окружающей среде и приносить миллиардные убытки.

Спасибо за советы, сделаем наоборот

4 февраля 2026 года стало известно, что Корея выделит $10 млн в качестве гранта на очистку воздуха в Бишкеке и Чуйской области в 2026-2028 годах. Проект предполагает установку экологически чистых систем отопления в государственных учебных заведениях и разработку комплексного плана управления качеством воздуха. Но не факт, что этот план будет выполняться — ведь прописанные до этого программы так и остались на бумаге.

1 декабря 2025 года мэрия Бишкека попросила представительство ООН помочь выявить загрязнители воздуха. Это будет уже второе такое исследование — предыдущее проводили в 2015-2021 годах.

Документ ООН от октября 2022 года вызывает смешанные чувства. С одной стороны, эксперты ООН подтвердили, что основные виновники зимнего смога — угольное отопление частных домов и автотранспорт. С другой, авторы несколько раз отмечают, что власти отказались дать им точную информацию о ТЭЦ Бишкека и о парке машин.

Рекомендации ООН были предсказуемы. Застраивать Бишкек так, чтобы кварталы хорошо проветривались. Сохранять и развивать зеленые зоны. Перерабатывать мусор, чтобы свалки не дымили. Утеплять жилые дома, ставить тепловые насосы и солнечные батареи. Меньше топить углем и больше газом и электричеством из возобновляемых источников. Переводить общественный транспорт на электротягу и повышать экологичность личного транспорта. Лучше мониторить загрязнение воздуха.

Рекомендации были приняты и даже внесены в президентский план по борьбе со смогом. Но прошло четыре года и можно констатировать, что в большинстве случаев власти сделали наоборот.

Зеленые зоны в Бишкеке только сокращаются. В «легких города» — Ботаническом саду — снесено много зеленых насаждений. Власти заявляют о том, что там проводится реконструкция и внутри сада планируется построить два футбольных поля.



Вместо утепления старых домов власти хотят их сносить и строить высотки до 40 этажей. Газификация идет: по данным Минприроды, с апреля 2025 года подключили более 51 тыс домов, это позволило сократить потребление угля примерно на 100 тысяч тонн. Ввоз угля мелких фракций в Бишкек и Чуйскую область запретили. Но газ людям не по карману. Электричество тоже становится дорогим и дефицитным.



От замены троллейбусов электробусами выиграли только их поставщики. Личный транспорт все так же дымит, но покупать новые машины людям не на что. А вместо мониторинга качества воздуха власти борются с публичной информацией о смоге.



Судя по расправам ГКНБ с любой критикой, это универсальный подход: нет сообщений о проблеме — значит нет и самой проблемы. Примерно так же ведут себя хозяева угольных шахт в современной России, где канареек давно заменили газоанализаторы. Чтобы заработать больше, управляющие заставляют шахтеров затыкать датчики метана, и в результате газ взрывается, хороня под землей сотни людей. Сами управляющие, конечно, остаются живы.

Управляющие Кыргызстаном тоже страдают от смога меньше рядовых бишкекчан. Они не ездят общественным транспортом. В их дорогих машинах, офисах и домах на престижном юге столицы стоят современные системы вентиляции. Новое здание Администрации президента «Ынтымак–Ордо» построено на возвышенности, где воздух чище. А до государственной резиденции «Ала-Арча» смог почти не доходит.