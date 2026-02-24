В Кыргызстане снова грянули скандалы с прослушкой политиков, — файл с прослушкой как правило появляется в соцсетях, а вот то, кто же прослушивал очередного политика, не сообщается. У кого есть возможность прослушивать политиков и чиновников? Но такие файлы появляются своевременно —- и часто приводят к увольнениям или арестам.

На этот раз жертвами прослушки стали Кундузбек Сулайманов и Бакыт Торобаев. Но это два разных файла прослушки. И в целом, направлены они против людей, связанных с Камчыбеком Ташиевым — собственно депутата Сулайманова и сына бывшего главы ГКНБ Таймураса Ташиева, а также приближенных Ташиева — клана Маматовых.

«Перед ним извинись, эту — уволь»

Паблики в соцсетях распространили запись разговора — предположительно депутата Кундузбека Сулайманова и директора «Электрических станций» Курсантбека Омурбекова.

В нем человек с голосом депутата разговаривает с другим человеком — чиновником — о неком парне, которого, судя по всему, попросил устроить на работу.

Далее мы будем придерживаться тех же подписей, что и на сливе.

Сулайманов спрашивает у Омурбекова — правда ли тот наругал сотрудника, которого он просил пристроить на работу? И Омурбеков это подтверждает — говорит, что этот сотрудник «вообще ничего не знает». Сулайманов отчитывает Омурбекова — мол, продвинутый им сотрудник чей-то единственный сын и он ходит теперь оскорбленным.

Омурбеков говорит, что этому сотруднику стоит поучиться, чтобы нормально работать на госслужбе. А депутат вторит — надо было говорить по-хорошему, не унижая, и что теперь сотрудник хочет написать заявление об уходе.

Омурбеков ответил, что для этого сотрудника специально держал вакантное место, на котором не нужно выполнять много функций — но тот даже с этим не справляется. В ответ Сулайманов пожаловался, что того сотрудника гнобит начальник. И вообще, гнобят его давно, он не жаловался Сулайманову, и депутат узнал об этом всего неделю как. Так что он просит директора «Электрических станций» присмотреть за сотрудником, которого продвинул. Омурбеков при этом комментирует, что начальник того сотрудника тоже ничего не знает — то есть тоже не очень компетентен.

Сулайманов говорит, что и начальник сотрудника, и его зам плохие, все время гнобят парня. После чего он цитирует жалобы этого сотрудника. Выслушав жалобную тираду Омурбеков соглашается присмотреть за парнем, если он хоть немного поучиться работать.

Сулайманов продолжает жаловаться и отчитывать Омурбекова за проявленную жесткость к некомпетентному сотруднику, после чего директор обещает поговорить с сотрудником отдельно. Но видимо этого Сулайманову мало — он учит Омурбекова, как говорить с этим сотрудником, например, сказать «я вчера был слишком жестким, не обижайся, я знаю, чей ты человек».

Сулайманов же говорит — как поговоришь с ним, позвони мне и расскажи. Так же он просит пристроить некоего Айдара Анаркулова, уже другого своего кадра, на должность ведущего специалиста.

Омурбеков обещает решить вопрос в течение недели. Кроме того, что Сулайманов лоббирует назначения, судя по всему, он продвигает и увольнения. Так он упоминает двух женщин — Сайру и Кымбат. И говорит, что Кымбат должна была уволиться по заявлению, ее, что, снова взяли на работу? Ее нужно уволить до 14 марта. А Сайра — подруга Кымбат. Омурбеков отчитывается — нет, Кымбат не брали на работу после увольнения.

В ходе дальнейшего разговора выясняется, что Сулайманов продвигает 2-3 кадра и на некий «Каскад» — видимо на каскад Токтогульских ГЭС. У Сулайманова на госслужбе в сфере энергетики судя по всему целый пул ставленников — в этом разговоре он лоббирует в том числе продление контрактов.

Версия Сулайманова

После публикации разговора Кундузбек Сулайманов сложил с себя полномочия депутата фракции «Мекенчил». Он сказал, что на него никто не давил и он принял решение сам.

«Мой мандат не стоит выше совести, репутации и единства народа. Чтобы не усугублять напряжение в обществе, я решил прекратить деятельность в качестве депутата», — написал депутат в своих соцсетях. Прокомментировал он и слив — сказал «того мальчика я вообще не знаю» — только вот из контекста не ясно, кого он не знает — взрослого мужчину Омурбекова, директора «Электрических станций», или лоббируемого неназванного обиженного сотрудника.

Курсантбек Омурбеков пока никак не комментирует слив. Нет информации от правоохранительных органов и о проверке на «Электрических станциях» или «Каскадах». Если принимать слив за правду, остается много вопросов — кем были продвигаемые на госслужбу кадры? Пока было озвучены данные только одного человека — Айдара Анаркулова. Если депутат действительно продвигал свои кадры, будет ли он привлечен к ответственности? Будут ли проверены на компетентность эти кадры, да и в целом сотрудники госслужб в сфере энергетики. Кроме того, судя по сливу, сотрудников не только устраивали по блату, но и увольняли по настоянию депутата — это касается некой Кымбат, которую требуют уволить до 14 марта. Кто эта сотрудница, почему ее преследуют и будут ли защищены ее права?

«Он забрал у меня завод и магазин»

Второй слив — это разговор зампреда кабмина Бакыта Торобаева со своим племянником, экс-депутатом Эркином Жолдошалиевым, на видео он тоже подписан как Торобаев. Торобаев подтвердил подлинность разговора.

В видео Жолдошалиев рассказывает, что уже год как находится в Америке. Торобаев спрашивает — на чье имя записан отель «Орто-Азия»? Жолдошалиев отвечает, что на отца — Жолдошали Торобаева, брата Бакыта. Торобаев спрашивает — а на кого записана земля у ПЭС? «На мать», — отвечает Жолдошалиев.

Торобаев говорит Жолдошалиеву, что его хотят стравить с кем-то, просят дать показания, что Жолдошалиев пострадал от рейдерства. Тогда экс-депутат признает — он действительно пострадал от рейдерства, у него забрали магазин. А еще и завод — Жолдошалиев планировал продать «ТяжЭлектроМаш» пустым, то есть продать только землю — деньги за землю он получил, но оборудование у него тоже забрали. Он получил 460 тысяч долларов. А просил он миллион. И забрал завод Таймурас Ташиев, сын Камчыбека Ташиева.

Судя по разговору, на продаже то ли участка, то ли завода семье Ташиевых настаивал сам Бакыт Торобаев. А Жолдошалиев выполнял указания. При этом Жолдошалиев говорит, что не хотел продавать ни участок, ни завод. И Торобаев спрашивает — нужно ли поднимать вопрос о рейдерстве? Но Жолдошалиев не был воодушевлен — он все равно в Америке, а в Кыргызстане ему уголовным делом угрожают Маматовы. Судя по всему он имеет в виду фигурантов расследования «Клоопа» — Абдимуктара и Акылбека Маматовых, близкого окружения Камчыбека Ташиева. .

Им посвящены расследования В кольце родных. Как семья нефтяных магнатов Маматовых обходит закон о госзакупках, Миллиард в семью. Как сын депутата стал одним из главных поставщиков топлива для государства и Нефтебаза Ташиева, заправки Атамбаева. Как близость к шефу ГКНБ помогла хозяину Red Petroleum.

Услышав информацию о предполагаемом уголовном деле Торобаев говорит, что приложит усилия для его закрытия. И спрашивает — будет ли Жолдошалиев давать показания в отношении Томаса — это прозвище Таймураса Ташиева. Жолдошалиев говорит, что это нужно делать. Но Торобаев опасается — а вдруг ситуация изменится, стоит ли портить отношения с Ташиевым?

Жолдошалиев отвечает, что терять ему нечего, он итак весь в долгах. Он также рассказал о некой гостинице на новом автовокзале — что над ней не дают работать, в дело вмешиваются Маматовы. Говорит, что построил дом, а вот квартиры продали они.

Также Жолдошалиев сказал, что переписал магазин в 500 квадратных метров «на них» — видимо имеются в виду Ташиевы. К сделке был причастен Каныбек Досмамбетов — экс-глава ГКНБ по Джалал-Абадской области, которого потом назначили главой Минздрава.

Жолдошалиев жалуется дяде — что ведет бизнес законно, а его замучали проверками. Прокуратура, ГКНБ, угрожают ему делом, если он вернется. Он устал от этого. Торобаев пообещал племяннику «доложить куда надо». Также он предупреждает его — в его окружении есть доносчики.

Версия Таймураса Ташиева

Бакыт Торобаев признал, что данная запись — его разговор с племянником, и попросил это не политизировать. Не политизировать разговор о рейдерстве, угрозах уголовным делом, злоупотреблении полномочиями со стороны правоохранительных органов.

Таймурас Ташиев признал — он купил землю у Эркина Жолдошлиева, только вот никакого завода там не было. И указанный магазин тоже купил, а не отнял.

«Если не ошибаюсь, в 2022 году. Но никакого рейдерского захвата не было и не могло быть. За деньги купил. Кажется, за $470 тыс. Во-вторых, он металл свой забрал, после чего мы подготовили землю под строительство академии «Барселона». Там 41 сотка земли. Планировали также строить школу», — сказал сын Ташиева. Об Академии «Барселона» говорил и Бакыт Торобаев — мол, сам Камчыбек Ташиев попросил его уговорить брата Жолдошбека Торобаева продать землю возле академии «Барселона» в Манасе — и чтобы цена была пониже.

Академии «Барселона» «Клооп» посвятил несколько расследований: Футбол для отмывания репутации. Что не так с академией Barça в Бишкеке и Ядерный пас из Барселоны. Как партнер Росатома помогает Ташиеву продвигать футбол.

24 февраля стало известно, что упоминаемый в разговоре Торобаева Каныбек Досмамбетов покинул свой пост главы Минздрава.

Следом стало известно, что своей должности зампреда кабмина лишился и Бакыт Торобаев.

Правоохранительные органы пока не сообщают о какой-либо проверке семьи Мамаовых — фигурантов журналистских расследований и приближенных Камчыбека Ташиева, о давлении со стороны которых сообщал Эркин Жолдошалиев-