Уважаемый Садыр Нургожоевич, давайте снова поговорим о башнях.

То, как вы ловко уволили вашего друга господина Ташиева, очень напоминает мне момент из «Властелина колец», когда Фродо кидает кольцо в вулкан, и огромная башня Саурона, Барадур, она просто рушится. Рушится, и власти Саурона приходит конец. При этом самое интересное, надо заметить, что его войско, оно абсолютно не разгромлено, его назгулы на огромных драконоподобных существах все еще в воздухе.

Казалось бы, воюй себе дальше, громи намного более слабую армию свободных народов Средиземья, но нет, как только они видят, что рушится башня Барадур, армии Мордора обращаются в бегство.

Этот момент, — когда вы увольняете вашего друга Ташиева, но никто не говорит слова в его поддержку, никто не просит его вернуться, никто не выступает в его защиту, — очень сильно напоминает мне «Властелина колец».

Господин Байсалов даже произносит фразу «атмосфера страха и преследования», вспоминает какие-то «перегибы». Интересно, а почему он молчал раньше? Видимо переживал, что его в атмосфере страха будут преследовать, догонят, а потом как перегнут.

Уже забыты все благие дела Ташиева. Как он открывал офисы ГКНБ по Кыргызстану, решил вопросы границ, усилил армию, грудью стоял, чтобы не отключали свет планово (правда потом смарт-счетчики отключали свет при включении чайника), дарил кучу мед. техники больницам от имени неизвестных спонсоров, пачками сажал корруционеров, чистил таможню, боролся с высокими ценами в диагностических лабораториях, почти победил проституцию.

За все время его работы, Садыр Нургожоевич, вы слова плохого про него не сказали. Напротив, вы всегда его так хвалили, что два дня назад мне было легче представить, что вы, как последовательный человек, возглавляете митинг благодарных людей (в количестве намного большем, чем 75), которые на коленях умоляют стать Ташиева пожизненным президентом Кыргызстана. Представить, что вы можете уволить его было намного сложнее.

Только, пожалуйста, не подумайте, что я жалуюсь. С точки зрения благополучия Кыргызстана, я думаю, что увольнение Ташиева — на 100% правильный шаг.

Этот человек сделал всё, чтобы унизить нашу страну и представить руководство Кыргызстана максимально жалким. Одно только избиение мэра и спикера кенеша города Джалал-Абад чего стоит. Ташиев их побил, этим похвалился, а потом они еще его за это поблагодарили.

Ташиев окунул гордый, свободный Кыргызстан в тотальную атмосферу страха, когда за каждое слово ждут расправы, когда молчание стало нормой, а оглядываться по сторонам — инстинктом выживания.

ГКНБ из органа, который должен защищать национальную безопасность, превратился фактически в дублера правительства и занимался буквально всеми делами в стране.

Из-за Ташиева сотни бизнесменов потеряли свой бизнес, причем потеряли они его, пока находились в застенках ГКНБ.

Ташиев сделал всё, чтобы не просто не продвинуть Кыргызстан как страну, а откинуть его на несколько веков назад практически в кристально чистый феодализм.

Так что как президент, как его начальник, который несет ответственность за действия своих подчиненных, вы поступили на 100% правильно.

Вы выбрали отличное время, когда он был максимально уязвим, когда он был болен, может быть, когда он был без сознания — уволили без предупреждения.

После этого сразу же уволили его замов, отделили наиболее мощные структуры от ГКНБ, — такие как погранслужбу, — и сделали это все в течение нескольких часов после увольнения.

Я думаю, это совершенно верные и правильные действия президента, который видит, что в стране фактически происходил ползучий захват власти.

Несколько портит впечатление то, что с точки зрения дружбы, — а вы неоднократно называли Камчыбека Кыдыршаевича своим другом, — ваши действия выглядят как предательство.

Представьте абстрактную фирму, где директор отправляет сотрудника на лечение, а потом увольняет его во время больничного без предупреждения. Звучит ужасно.

Проблема в том, что прием друзей на работу чреват нарушением субординации и конфликтом интересов.

В любом случае, если есть необходимость уволить друга (да и вообще любого сотрудника), то можно это сделать достойно. Заранее предупредить, дать возможность попрощаться с коллективом, подготовить обращение к народу по поводу ухода. Только в нашем случае такое достойное увольнение поставило бы страну на грань гражданской войны.

Поразительно, как одно и то же действие может по-разному восприниматься: как президент вы совершили подвиг, а как человек — предали своего друга.

В какой-то степени вас можно поздравить со вторым успешным участием в революции. (Хотя кто у нас в Кыргызстане считает такое за революцию?)

Сейчас все, — в том числе сторонники Ташиева, — преподносят его увольнение, как что-то такое, что вы всегда могли легко сделать просто росчерком пера.

Мэр Оша Женишбек Токторбаев, один из главных и наиболее могущественных сторонников Ташиева, заявил.

«Являюсь кадром этого человека. Он — мой друг. Ташиев высказал свою позицию — вы, наверное, все знаете. Он сказал, что подчинится решению президента. Они — неразлучные друзья: вместе делили хлеб да соль, держали Коран. […] Отношения двух друзей — это их отношения. Не нужно политизировать это. С тех пор как Садыр Нургожоевич и генерал Ташиев работают, в стране произошло много изменений. Но бывают и подъёмы, и спады — что будет дальше, мы с вами увидим. Своё мнение я сейчас уже высказал».

В этой цитате важно не то, что сказано, а то, о чем мэр промолчал. Где хоть слово возмущения о том, что такого ценного сотрудника уволили таким диким образом? Как будто хочет сказать: никаким предательством и не пахнет, ничего необычного, проходите мимо, обычные кадровые вопросы. А до увольнения Ташиев был для него и других сторонников чуть ли не спасителем страны.

При этом весь последний год совершенно не было очевидно, кто в стране главный. Регулярно распространялись слухи, что вы вот-вот передадите власть Ташиеву.

Показательна история с дарением машин всё тому же мэру Оша. Я тогда, честно говоря, начал переживать за ваше психическое здоровье, но всё же решил, что это игрища между друзьями друзей.

Напомню, вы подарили другу Ташиева, мэру Оша, машину. Ташиев сам вручил ее. Потом через пару месяцев вынесли выговор этому же мэру, а потом еще через несколько дней снова подарили ему машину.

У меня создалось тогда впечатление, что после выговора Ташиев вас поругал и вы решили загладить свой проступок очередным подарком.

Но всё-таки вы смогли это сделать — совершили очередную мини-революцию, пусть и ценой предательства друга.

Сейчас у вас вся полнота власти, как и должно быть согласно текущей версии Конституции. Но что дальше? Возможно, вы чувствуете себя сильным, обладающим абсолютной властью, но стоит обратить внимание на несколько моментов.

Совершив эту мини-революцию, вы продолжили традицию революций в Кыргызстане. ГКНБ, который должен был узнать о ваших планах, оказался неэффективным, так как ваши действия стали для них сюрпризом. Это указывает на проблемы в работе ГКНБ — организации, которая должна в том числе защищать и вашу власть, но не смогла защитить даже своего шефа (и слава богу, конечно).

Но сколько других заговоров сейчас в стране, которые не выявил ГКНБ, занимаясь репрессиями в отношении журналистов, правозащитников и бизнесменов? Сколько заговоров породит ваше беспардонное увольнение Ташиева?

Ваш союз с Ташиевым, хоть и странный, обеспечивал некоторую стабильность. Теперь ситуация изменилась и многие почувствуют себя обиженными.

Возникает резонный вопрос. Что может помешать руководству того же ГКНБ, МВД или армии, или кому угодно во власти, обладающим хоть какой-то силой и легитимностью, поступить с вами так же, как вы поступили с Ташиевым?

Представьте, вы уехали в отпуск или на лечение, а они объявляют, что вы больше не президент из-за якобы плохой работы или преступлений. Думаете, кто-то за вас вступится? Сможете ли вы потом вернуться в страну?

Вы показали отличный способ смены власти в Кыргызстане: убрали самого могущественного человека, пока ему делали операцию на сердце, и это сработало — на следующий день за него никто не вышел. Теперь, без всяких сомнений, самый могущественный человек в стране — вы.

Но теперь вокруг вас множество других потенциальных «ташиевых», и вы дали им отличный алгоритм, как можно воспользоваться отсутствием человека в стране и наглядно показали, что никто не вступится за вчерашнего кумира.

Если после увольнения Камчыбека Кыдыршаевича вы больше не боитесь, что за вами придут ночью, то спешу огорчить — это преждевременно.

Что же можно сделать в такой ситуации? На самом деле есть только два варианта развития событий.

Первый вариант — держаться за власть, пока пальцы не отвалятся. Периодически казнить неугодных, чтобы вселить в других страх. Завязать все на себя, пытаться контролировать каждый аспект деятельности каждого чиновника. Регулярно чистить ГКНБ, МВД, армию.

Правда, при таком сценарии вы будете бояться выехать за границу, бояться лечь в больницу, бояться лечь под наркоз, бояться чихнуть. Вы будете всего бояться, а потом все равно, скорее всего, будете свергнутым или даже умрёте в страхе. Это один путь.

А второй путь — это начать развивать институты в Кыргызстане.

Я, наверное, должен пояснить, что я имею в виду под институтами, но для этого давайте снова вернёмся во вселенную «Властелина колец».

В Мордоре институтов не было. Потому что если бы сауроновскую башню разрушили, а институты при этом продолжили работать, армия Мордора не обратилась бы в бегство.

Армия людей и эльфов была бы повержена. Потому что, ну хорошо, нет Саурона, нет главного назгула — к тому времени его тоже убили. Но армию мог бы возглавить другой назгул. Система должна была продолжать функционировать.

Однако нет — стоило рухнуть башне, и всё. Саурона нет — значит, и Мордора нет. Все побежали. Никакой ответственности, никакой преемственности. Ничего.

Чем-то это напоминает сторонников Камчыбека Кыдыршаевича. Не в обиду оркам будет сказано.

Но во «Властелине колец» всё же был один реальный, работающий институт — маленький, но настоящий. Это Братство кольца. Те, кто объединились вокруг Фродо, чтобы помочь ему донести кольцо и уничтожить его.

У этого института была простая и чёткая задача, как и должно быть — донести кольцо и уничтожить его, чтобы Саурон пал. Они заранее договорились: если один хранитель погибает, кольцо берёт следующий. Миссия продолжается.

Уже в первой части они теряют лидера. Но институт продолжает работать. Кольцо несут к вулкану. Ещё один член команды предаёт братство, безуспешно пытаясь забрать кольцо себе. Но миссия продолжается.

В какой-то момент остаются только Фродо и его садовник Сэм. Они продолжают нести кольцо. И даже когда Сэм думает, что Фродо погиб, он берёт кольцо и продолжает идти в Мордор, к вулкану, чтобы выполнить задачу. Потому что он понимает ради чего он идет, даже если его никто не заставляет и он остался совсем один.

Вот в этом и суть институтов. Они не работают по звонку. Они не держатся на одном человеке. Они существуют ради цели, и большинство их участников понимают, зачем они существуют.

Садыр Нургожоевич, услышьте меня и задумайтесь.

Всем нам иногда нужно лечение. Если вы уедете лечиться, вы должны оставить после себя не людей, которые в первую же секунду предадут или начнут делить трон, а тех, кто понимает, что благо Кыргызстана — в стабильности. Что институт власти должен продолжать работать вне зависимости от того, кто находится наверху.

И в то же время они должны понимать, что этот институт будет существовать и после того, как вы завершите свой президентский срок. Что вы тоже часть института, которую можно и нужно заменить, когда придет срок.

Путь Фродо не был простым, он постоянно подвергался соблазну, но он смог донести кольцо, потому что остальные помогали ему, помогали в том числе преодолеть желание присвоить кольцо себе.

Что я хочу сказать?

Вы сейчас должны постараться поделиться властью.

Огромный кусок власти, который был сосредоточен в руках Камчыбека Кыдыршаевича, остался внутри системы. Вы можете забрать его себе и стать очередным нашим тираном.

А можете распределить его. Вернуть баланс — освободить правозащитников и журналистов; прекратить преследование бизнесменов; начать играть по правилам, которые работают вне зависимости от фамилий.

Вам следует построить своё Братство кольца, но как найти людей для него? Пригласите не тех, кто бежал выполнять любое ваше поручение на согнутых коленях, а тех, кто отстаивал свою позицию, несмотря на все угрозы и риски.

И даже не думайте, я совершенно не имею в виду себя — мне с моим статусом экстремиста вполне комфортно. Я даже скорее буду в ужасе, если вдруг вы однажды назовёте меня своим «другом» — зная, как вы поступаете с друзьями.

Но, к счастью, смелых и принципиальных людей в Кыргызстане много — от лидеров протестов в защиту торговцев Центрального рынка в Оше до активистов, выступавших против вырубки деревьев в Бишкеке. Пригласите в свою команду тех, кто не боится вас и вашу власть.

Я понимаю, коллеги говорят мне, что я наивен. Что многое из того, что делал Ташиев, происходило с вашего согласия, а возможно, и по вашей инициативе. Но сейчас у вас есть исторический шанс, за который вы сами так дорого заплатили. Шанс переложить всю ответственность на своего друга и начать новую страницу свободного и демократического Кыргызстана.

Если вы воспользуетесь этим шансом, то вы останетесь президентом на века. Не физически — никто не живёт вечно. Но в памяти. В душах. Вы можете стать первым президентом Кыргызстана, которому поставят памятник.

А если нет — тогда всё может быть проще. Чихнёте — а вместо «будьте здоровы» вам скажут, что вашу башню уже развалили. А единственная значимая память о вас — это то, как вы предали своего друга.

Статья написана с использованием GoGoEditor и ChatGPT