Кабинет министров после интервью зампреда кабмина Данияра Амангельдиева изданию Financial Times поспешил разъяснить его слова.

Ранее Европейская комиссия предложила Кыргызстану запретить продажу некоторых товаров двойного назначения, которые потенциально можно применять для войны. По информации комиссии, некоторые кыргызские компании нарушают санкции и реэкспортируют такие товары в Россию. Это станки и электроника, используемые в производстве оружия и беспилотников.

Замглавы правительства Данияр Амангельдиев заявил Financial Times, что Кыргызстан прилагает все усилия для соблюдения санкций, но в случае введения санкций против Кыргызстана готов обратиться в суд.

«​​Это решение [введение санкций против Кыргызстана] будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде», — сказал он.

Теперь кабмин уверяет, что Кыргызстан не намерен судиться с Евросоюзом.

«В ходе интервью с Данияром Амангельдиевым обсуждался гипотетический сценарий, касающийся потенциальных санкций. Позиция правительства, отражённая в этом разговоре, заключается в том, что Кыргызская Республика не намерена и не готовится инициировать какие-либо судебные разбирательства против Европейского союза», — сообщает Кабмин в своем пресс-релизе.

Что еще сказал Амангельдиев Financial Times?

Амангельдиев сказал журналистам, что «должны быть правила», а сейчас они якобы не сформулированы, и потому Кыргызстан не может им следовать. По словам министра, вопрос с санкциями ставит страну «между молотом и наковальней», вынуждая ее балансировать на тонкой геополитической грани.

«В целом, наша экономика относительно невелика, и мы не можем позволить себе такой имидж [подсанкционной страны]», — сказал он журналистам.

Согласно данным Европейской комиссии, с февраля 2022 года (начало полномасштабного вторжения — прим. ред.) импорт Кыргызстана из ЕС основных приоритетных товаров вырос почти на 800%. Экспорт из Кыргызстана в Россию увеличился на 1200%. Амангельдиев заявил Financial Times, что импорт вырос в том числе из-за «ряда крупных сделок» с европейскими странами, например, из-за роста строительства гидроэлектростанций в Кыргызстане.

«Мы не одобряем разжигание этого конфликта [России с Украиной]. Поэтому мы категорически против торговли запрещенными товарами», — цитирует Амангельдиева издание. По его словам, Кыргызстан готов бороться с транзитом товаров через Кыргызстан в Россию. Он считает, что санкции должны быть направлены не на саму страну, а на отдельные нарушения, как и раньше.

При этом специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан говорит, что от Кыргызстана не требуют прекратить торговые отношения с Россией вообще.

«Мы не просим Кыргызстан прекратить торговые отношения с Россией. Мы лишь просим, ​​чтобы эти торговые отношения не предполагали преднамеренного обхода наших санкций», — говорит он.

Санкции и Кыргызстан

В октябре 2025 года под санкции от Евросоюза попали кыргызские компании. Санкции были введены в отношении двух кыргызстанских банков — Евразийского сберегательного банка и «Толубай» банка. Помимо этого под ограничения попали стейблкоин А7А5, привязанный к рублю и запущенный зарегистрированной в Кыргызстане компанией Old Vector, а также криптобиржа Grinex, которая также зарегистрирована в Кыргызстане.

Банк «Толубай» и Евразийский сберегательный банк попали в санкционный список Евросоюза как финансовые организации, предоставляющие платежные услуги и поставляющие криптоактивы в Россию.

Ранее Великобритания вводила ограничения против «Капитал Банка», 100% акций которого принадлежат Минфину Кыргызстана, обвинив банк в том, что он использовался Россией для оплаты военных товаров. Под санкциями США же находится «Керемет Банк». Его также обвиняют в обходе антироссийских санкций. Криптобиржа Grinex и компания эмитент стейблкоина А7А5 Old Vector находится под санкциями и Великобритании, и США. По данным Минфина США, разработка A7A5 велась при участии закрывшейся российской криптобиржи Garantex (Grinex называют её наследницей), компаний A7, A71 и A7 Agent, связанных с беглым молдавским олигархом Иланом Шором, и банком Промсвязьбанк, который является опорным банком оборонно-промышленного комплекса России.