Институт Омбудсмена сообщил, что в учреждение поступили жалобы от акына Аската Жетигена. Он говорил о грубом отношении со стороны сотрудника колонии — 3 марта институт омбудсмена должен провести в колонии проверку.

Также Аскат Жетиген написал письмо своему адвокату Нурбеку Токтакунову. Он рассказал, что 2 марта 2026 года начальник оперативного отдела колонии по имени Улан водворил его в ШИЗО, обещая ему «суровые условия» и обвинив его в некой агитации осужденных.

«Это утверждение является абсолютной неправдой. Я никогда не поддерживал преступный мир, и этот факт известен всем. Примечательно, что сотрудник, составлявший акт о моем водворении в ШИЗО, даже не знал, какую причину нарушения указать в документе. Считаю, что истинная причина моего преследования — это огласка многочисленных нарушений со стороны администрации учреждения», — рассказывает акын.

Аскат Жетиген считает нахождение в ШИЗО местью.

«Мое нынешнее нахождение в ШИЗО — это прямая месть за то, что я не побоялся возразить начальнику оперчасти и рассказал правду проверке. Условия содержания сейчас также нарушаются: меня не вывели на обед, но при этом продержали в прогулочном дворе более часа под дождем», — рассказывает Жетиген.

О каких нарушениях говорит акын?

По словам акына, уголь в колонии используют не по назначению.

«Начиная с апреля 2025 года, уголь, выделяемый государством для обогрева жилых помещений осужденных, используется сотрудниками не по назначению. Минимум четыре раза в неделю, начиная с вечера и до самого утра, они топят баню для собственного отдыха», — рассказывает акын.

За посещение спортзала с заключенных требуют деньги.

«За посещение спортзала сотрудники установили плату в размере 2000 сомов, тем самым ограничив права осужденных на занятия спортом. При этом сами сотрудники пользуются залом без ограничений, в том числе в рабочее время», — рассказывает он.

Требуют денег с осужденных и за другие «блага».

«Кабинеты начальников отрядов, а также отдельные участки столовой, кухни, бани, мечети и спортзала были отремонтированы на денежные средства, собранные с осужденных», — говорит он.

По словам Жетигена, вышеупомянутый сотрудник Улан вел себя грубо в том числе в присутствии института Омбудстмена.

«На прошлой неделе колонию посетили представители Омбудсмена (Акыйкатчы) для проверки деятельности учреждения. Я открыто озвучил им факты вышеуказанных правонарушений со стороны сотрудников. В ходе этой беседы начальник оперативной службы Улан оказал препятствие и хотел сокрыть правонарушения, из-за чего между нами произошла словесная перепалка. Вмешательство представителя Акыйкатчы помогло пресечь его неправомерные действия на месте», — говорит Жетиген.

Этот сотрудник вынуждает заключенных замалчивать проблемы в колонии. Иначе их ожидают избиения.

«Данный сотрудник известен своей грубостью и жестокостью. Каждый раз перед приездом комиссий осужденных заставляют говорить, что «все хорошо». Тех, кто пытается сказать правду, ждут жестокие избиения, унижение чести и достоинства, помещение в ШИЗО и принуждение к тяжелой, грязной работе. Сотрудники фактически пытают и издеваются над людьми, исходя из своей фантазии, поэтому многие запуганы и вынуждены молчать», — пишет поэт.

После визита сотрудников Института Омбудсмена заключенным угрожали.

«На следующий день после визита Омбудсмена Улан собрал всех осужденных и открыто угрожал нам. Он заявил: «Комиссия будет здесь всего день, а вы потом останетесь со мной! Я вам покажу! Когда закончится Орозо, я устрою вам другой режим! У меня хватит на это духу!». После этого началось прямое давление и угрозы», — говорит Жетиген.

Почему поэт в колонии?

Аскат Жетиген — известный кыргызстанский акын и музыкант. В 18 лет он возглавил фольклорно-этнографический ансамбль «Ордо Сахна».

С 2021 года он публиковал видеообращения с критикой в адрес нынешней власти. В частности, акын высказывался против легализации игорной деятельности, изменения флага, заключения под стражу активистов и реформ в сфере культуры.

В 2022-м против него возбудили дело — поводом послужило обращение к президенту Жапарову и главе ГКНБ Ташиеву. В нем акын эмоционально и нецензурно критиковал «двух друзей», стоящих у власти. В марте 2024-го Жетигена задержали по обвинению в «призывах к захвату власти». За пост в фейсбуке ему дали три года лишения свободы.

Жетиген должен находиться в заключении в колонии до середины августа 2026 года. Когда в прошлом месяце указом президента был помилован порномагнат Даниэль Ажиев, в обществе заговорили о вероятной оттепели и призвали президента и суды помиловать, пересмотреть дела и оправдать, прекратить преследования и в отношении других заключенных — например бездоказательно осужденного акына Аската Жетигена, журналистки-расследовательницы Махабат Тажибек кызы, мигрантки Каныкей Арановой и многих других.

Несмотря на положительную характеристику и отсутствие дисциплинарных взысканий акыну не положено условно-досрочное освобождение из-за статьи, по которой его лишили свободы «Публичные призывы к захвату власти».

Вместо это не совершавший реального преступления акын сталкивается с насилием и ШИЗО, защищая права других заключенных в колонии.