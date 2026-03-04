Адвокат акына Аската Жетигена Нурбек Токтакунов сообщил, что после публикации письма поэта, в котором тот рассказал об угрозах насилием, коррупции в колонии и том, что его отправили в ШИЗО, в колонию прибыл глава ГСИН Чынгыз Кожошев.

«В исправительное учреждение № 27 прибыл начальник ГСИН Чынгыз Кожошев, освободил Аската Жетигена из штрафного изолятора и предупредил сотрудников учреждения о недопустимости нарушений прав заключенных на гуманные условия задержания. Об этом мне сообщил сам Аскат Жетиген, а также он выразил благодарность всем, кто откликнулся на его сигнал», — сообщил юрист.

Ранее в письме акын сообщал о многочисленных нарушениях в колонии:

Уголь, выделенный для отопления заключенных, используют не по назначению,

С заключенных требуют деньги за посещение спортзала,

С заключенных требуют деньги систематически и за их счет ремонтируют разные части колонии,

Проблемы в колонии требуют замалчивать,

Заключенных пытают и унижают.

«Тех, кто пытается сказать правду, ждут жестокие избиения, унижение чести и достоинства, помещение в ШИЗО и принуждение к тяжелой, грязной работе. Сотрудники фактически пытают и издеваются над людьми, исходя из своей фантазии, поэтому многие запуганы и вынуждены молчать», — рассказывал поэт.

То есть акын сообщил о насилии, запугивании и коррупции в отношении заключенных в колонии — и, исходя из ответа юриста Токтакунова, глава ГСИН в ответ на это «предупредил сотрудников учреждения о недопустимости нарушений прав заключенных». Нет информации о увольнении или уголовном преследовании сотрудников колонии, хотя акын назвал конкретного человека, угрожающего заключенным — это начальник оперативной службы Улан.

Накануне Институт Омбудсмена сообщал, что должен провести проверку в учреждении. Информации об итогах проверки пока нет.