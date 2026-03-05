Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов заявил, что правоохранителям рекомендуют принимать «превентивные меры» в отношении журналистов, гражданских активистов и бизнесменов, не связанные с арестом.

«В то же время это не означает, что всё дозволено, что вы можете делать всё, что хотите, каждое решение принимается в соответствии с конкретными обстоятельствами и действующим законодательством», — повторяет Алагозов то, что уже не раз говорил президент Садыр Жапаров.

Стоит отметить, что, например, задержанные и осужденные журналисты и те же гражданские активисты «действующего законодательства» и не нарушали — правоохранители зачастую в таких делах занимаются придумыванием причин для ареста.

Например, для того, чтобы объявить экстремистами журналистов Болота Темирова и Рината Тухватшина, правоохранители в тандеме с экспертами выдумали несуществующие термины, вроде информационного экстремизма или психологического терроризма. Писателя Олжобая Шакира судили и преследовали за публикацию об онлайн-митинге, который так и не произошел. Хотя сами митинги по главному закону страны — Конституции — вообще то не запрещены, и граждане имеют полное право выйти на митинг или мирный марш. И таких вот дел — десятки, если не больше.

Сроки за несуществующие преступления

Одна из любимых статей для преследования активистов или журналистов — это призывы к захвату власти или беспорядкам. При этом по факту никаких прямых призывов к чему-бы то ни было в публикациях этих людей — а судят их обычно за посты в соцсетях — может и не быть вовсе. Но если эксперту от государства скажут, что призыв надо найти — его найдут и придумают.

«Клооп» ранее публиковал выступления экспертов с заседаний судов против редакции или ее бывших сотрудников — и выступления экспертов были бездоказательными, сами они зачастую были не подготовлены и говорили абсурдные вещи, вроде «в светском государстве нельзя критиковать власть» или «прямых призывов нет, но есть слоган «За свободу нужно бороться», в этом могут быть признаки призыва».

Если вести список людей, которые не нарушали закона, но их лишили свободы или преследовали по статье о якобы призывах к беспорядкам, список будет внушительным. И будет состоять не только из журналистов, активистов или политиков — мы уже писали ранее о деле против работника шиномонтажа за цитаты философа и деле против пенсионерки за пост о росте цен. Акын Аскат Жетиген также не призывал к беспорядкам или захвату власти — но в итоге после видео с критикой власти он был осужден на три года и находится в колонии. Он не совершал преступления, но теперь он заключенный, который сталкивается с насилием и давлением со стороны сотрудников колонии. Критиковать власть — это не преступление.

Если говорить о журналистах и активистах, упомянутых Алагозовым, список будет тоже внушительным. Журналистка Канышай Мамыркулова не нарушала законов, но ее преследовали и судили. Правозащитница Рита Карасартова не нарушала законов, но на нее возбудили очередное дело после того, как она опубликовала письмо опозиционера Тилекмата Куренова. Журналисты «Темиров лайв» во главе с Махабат Тажыбек кызы не призывали к беспорядкам, но столкнулись с массовыми арестами, уголовным делом, и уже несколько лет Тажыбек кызы находится в колонии. Бывшие операторы «Клоопа» не нарушали законов, и даже не работали над материалами, в которых эксперты все равно не нашли «прямых призывов» к беспорядкам — но их преследовали и судили.