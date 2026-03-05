Освобожденный указом президента порномагнат Даниэль Ажиев буквально «летел» к своей семье на свободу. Как оказалось, забрал из колонии порномагната вертолет МЧС — ведомство уже подтвердило эту информацию. Некто взял вертолет в аренду за 270 тысяч сомов и предупредил, что нужно забрать человека из села Байтик в Чуйской области. По информации СМИ, рядом с Ажиевым мог находиться замглавы Службы исполнения наказаний Нурлан Сарчаев, однако СИН это не подтверждает.

В середине февраля президент Садыр Жапаров помиловал порномагната, приговоренного к 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества на 262 млн сомов за организацию и содержание притонов для занятия проституцией.

Ранее, в августе 2025 года, еще будучи главой ГКНБ, Камчыбек Ташиев вернул супруге Ажиева квартиру и даже подарил автомобиль — якобы после ареста супруга у нее ничего не осталось.

Шестизначный порномагнат

СМИ начали пристально следить за Даниэлем Ажиевым в марте 2020 года. Тогда его задержали по подозрению в «возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды». Причиной стало его видеообращение, в котором он ответил тем, кто критиковал его за выделение 7 млн сомов для помощи людям в разгар пандемии COVID-19, называя деньги «грязными». Уже тогда было известно, что он владеет вебкам-студиями.

В обществе задержание Ажиева связали с обвинениями в адрес депутата горкенеша Темирлана Токобекова — сына экс-депутата парламента Алиярбека Абжалиева. Депутат Абжалиев — сват экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Ажиев упомянул аварию с участием Токобекова, в которой погибли четыре человека. Ажиев заявил, что авария случилась по вине Токобекова.

Ажиева водворили в СИЗО-1, где он провел несколько месяцев. Потом Ажиева перевели на лечение в психиатрическую больницу. В январе 2022 года врачи Республиканской психиатрической больницы, находящейся в селе Чым-Коргон Чуйской области, пришли к заключению, что Ажиев «адекватен в поведении». На основании медзаключения Первомайский райсуд 1 февраля 2022 года прекратил принудительное лечение Ажиева. Вместо этого Ажиев должен был в течение шести месяцев проверяться у врача по месту жительства.

После первого освобождения Ажиев, вел роскошную жизнь, которую как и раньше демонстрировал в соцсетях. Он постил дорогие машины, путешествия, семью и капучино с золотом. Ажиева задержали в июне 2023 года по обвинению в организации вебкам-студий.

В октябре 2024 года мать Даниэля Ажиева врезалась на своем Лексусе в ворота Хансарая — таким образом она хотела обратить внимание властей на дело ее сына. За это женщину оштрафовали на 5500 сомов.