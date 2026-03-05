Осужденная на шесть лет за несуществующие призывы к захвату власти журналистка-расследовательница Махабат Тажыбек кызы написала письмо из заключения.

«Привет всем моим друзьям из демократии! Вот как уже второй год я сижу в тюрьме… После пройденного этого тюремного опыта в моей жизни, я решила вам написать. За эти два года я пережила многие процессы и кризисы», — пишет она.

По словам журналистки, за эти годы ее пытались подставить — как заключенные, так и сотрудники колонии.

«Это были интриги, дискредитация, подстава со стороны осужденных и некоторых сотрудников. Они думали, что сломав меня, получат вознаграждение в виде свободы или получат повышение в должности со стороны Правительства», — пишет расследовательница.

Она поблагодарила людей за то, что они ее поддерживали и писали письма.

«Я со всеми силами старалась, стремилась и вкладывала все свои усилия, чтобы не сломаться. Были дни, когда я себя чувствовала одинокой и брошенной. И в такие моменты ваши письма и пожелания вдохновляли меня и давали энтузиазм и веру идти вперед.

Вы были для меня той силой, которая будто брала меня за руку и тащила вперед.

Все моменты прожитые мной за эти два года научили меня не подавлять, а перешагивать страхи. Идти навстречу к проблемам и выходить из них с минимальными потерями или же с максимальными потерями», — пишет она.

Махабат отмечает, что не все заключенные и сотрудники были жестоки с ней.

«Стала более коммуникабельной и учусь выживать в любой ситуации.

Я не скажу, что все осужденные или сотрудники плохие. Среди тех и этих есть хорошие и добропорядочные люди, которые тоже поддерживали меня», — пишет она.

В колонии журналистка-расследовательница читает и занимается творчеством.

«Администрация учреждения позволила мне развивать творчески, т.е. рисовать, играть на национальном инструменте комуз, а также петь. Создавали для этого все условия. По моей просьбе обновили библиотеку конкурентоспособной литературой.

Сейчас у меня все хорошо, потому что я прошла самую трудную школу и сдала экзамен на «отлично». На данный момент меня любят и жалуют. А что будет дальше — поживём, увидим», — рассказывает журналистка.

Заключение за несуществующее преступление она называет «школой», которая закалила ее, как сталь.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что должна была пройти эту школу именно тут. Потому что уроки, полученные здесь, не преподаются нигде. Я закалилась как сталь, прогнулась, но не сломалась. Осмыслив все, я осознала, что благодарна не только своим друзьям и единомышленникам, но и тем людям, которые стали причиной моей «путевки» сюда. Я безмерно благодарна вам, маме, мужу, братишкам и всем, кто за меня переживает. Ваша любовь, поддержка и вера дают мне невероятную силу. Берегите себя и меня. С уважением, ваша Тажыбек кызы Махабат», — рассказывает журналистка.

Дело против Тажыбек кызы

Махабат Тажыбек кызы — журналистка и глава расследовательского издания «Темиров Лайв». Вся команда издания подвергалась преследованиям за свои расследования. Слежка, видео, снятые на скрытую камеру, травля через фейков, а потом и надуманные уголовные дела. Так, 22 января 2022 года в офис «Темиров Лайв» ворвались силовики, всех сотрудников положили на пол, изъяли технику, а в карман Болоту Темирову подкинули наркотики.

Хотя Темирова признали невиновным по делу о наркотиках, его признали виновным в якобы подделке документов, похитили из здания суда и вывезли в Россию — как гражданина России. Ему запрещено приезжать в Кыргызстан еще несколько лет. Так Темирова разлучили с женой и сыном.

Махабат Тажыбек кызы осталась в стране вместе с командой — все они продолжили заниматься журналистикой. Но 16 января 2024 года в Кыргызстане произошли массовые аресты — задержали 11 человек, так или иначе связанных с работой «Темиров Лайв». Арестам подверглись, как действующие, так и бывшие сотрудники издания. Их обвиняли в призывах к беспорядкам и даже озвучивали претензии к конкретному материалу, однако большинство задержанных вообще не были с этим материалом связаны.

В апреле под давлением общественности и мировых организаций часть задержанных, в том числе давно не работавших в издании, отпустили под домашний арест. 10 октября 2024 года Махабат Тажыбек кызы приговорили к 6 годам лишения свободы. Акына Азамата Ишенбекова к пяти. Журналистов Айке Бейшекееву и Актилека Капарова к трем годам пробации. Остальных оправдали. В настоящее время в заключении находится только Махабат кызы, Азамата Ишенбекова помиловали.

Учитывая, что у Тажыбек кызы несовершеннолетний ребенок, согласно закону, исполнение ее наказания могли отсрочить, но суд не проявил гуманность в этом вопросе. В ноябре 2025 года рабочая комиссия ООН призвала освободить журналистку Махабат Тажыбек кызы.

Рабочая группа ООН также заявила, что Махабат Тажыбек кызы должна получить компенсацию за неправомерное лишение свободы, а сам факт ее ареста должен расследоваться — и виновные должны понести наказание.

«Власти [Кыргызстана] преследовали ее именно за ее критические политические взгляды», — считают в ООН. Кроме того, рабочая группа ООН подчеркнула, что дело Махабат Тажыбек кызы — это часть кампании Кыргызстана по подавлению инакомыслия и тенденции подавления независимых медиа в стране.

Группа также призвала власти Кыргызстана доработать стать 278 «Массовые беспорядки» и не использовать ее в политических преследованиях.

Дело в отношении десяти других сотрудников «Темиров Лайв», которые сейчас находятся на свободе, рабочая группа ООН рассматривала ранее и вынесла схожие рекомендации.

10 марта в 10:45 часов в Верховном суде состоится заседание по делу Махабат Тажыбек кызы в связи с заключением Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям.