СМИ сообщают о задержании порномагната Даниэля Ажиева в Токмоке. Задержан он милицией 6 марта, причины не объявлены.

В середине февраля президент Садыр Жапаров помиловал порномагната, приговоренного к 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества на 262 млн сомов за организацию и содержание притонов для занятия проституцией. После чего порномагнат улетел из колонии на вертолете МЧС — о чем стало известно 5 марта, когда МЧС подтвердил информацию.

В итоге утром 6 марта вышло интервью президента Жапарова, в котором он комментировал помилование Даниэля Ажиева.

Так он заявил, что на его решение помиловать именно порномагната, а не, например, не совершавших реальных преступлений журналистов, мигрантов или акына Аската Жетигена, повлияло видеосообщение матери Ажиева. Той самой, что после ареста сына врезалась в ворота Хансарая — нового Белого дома Садыра Жапарова.

«Мы действительно освободили его по акту помилования. Ко мне обратилась мать Ажиева. Не знаю, от кого она получила мой номер в WhatsApp, но она обратилась напрямую с видеосообщением. «Моя невестка с четырьмя детьми испытывает большие трудности, один ребенок имеет инвалидность, наше материальное положение сильно ухудшилось. Пожалуйста, помилуйте моего сына и освободите его. Мой сын впредь будет вести себя достойно и жить спокойно, я за него ручаюсь», — сказала она», — говорит президент. Его пресс-секретарь Аскат Алагозов опубликовал обращение женщины в своих соцсетях после интервью президента.

Президент, при правлении которого за посты в соцсетях были лишены свободы по надуманным обвинениям десятки людей, говорит, что он сострадательный, и поэтому помиловал Ажиева и еще 74 человек с «нетяжкими преступлениями».

Президент также подтвердил, что Ажиев улетел на вертолете МЧС из колонии — но он, Садыр Жапаров, постановил вернуть вертолет обратно, и порномагнат был вынужден поехать домой в автомобиле.

«Я тоже, как только услышал об этом, пришел в замешательство. Его мать плачет, говорит: «Мы остались ни с чем», а сын в это время заказывает вертолет прямо из тюрьмы. Первая мысль была, что меня обманули.

Понимаете, многие пользуются моей добротой и мягкостью, но это длится недолго. Как говорится, если мягкий человек становится жестким, это уже навсегда», — говорит президент.