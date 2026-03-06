Племянник экс-депутата Бакыта Торобаева, тоже экс-депутат Эркин Жолдошалиев сделал видеообращение к сыну Камчыбека Ташиева Таймурасу. И вызвал его на дебаты.

Ранее в соцсетях появилось видео cо сливом личного разговора Торобаева и Жолдошалиева, в котором последний жаловался на то, что Таймурас Ташиев отнял у него завод и магазин. Таймурас Ташиев после этого отрицал, что занимался рейдерским захватом.

Объясняем, что происходит.

«Таймурас, выйди на связь»

4 марта в соцсетях появилось видео экс-депутата Эркина Жолдошалиева. В нем он рассказал, что после публикации прослушки его разговора о Таймурасе Ташиеве телеканал «Регион» снова и снова посвящает выпуски о территории завода — того самого, который предположительно отнял у Жолдошалиева сын Камчыбека Ташиева. Телеканал «Регион» связан с семьей Ташиевых.

«Они говорят, что там была пустая земля(…) Таймурас, я хочу тебе сказать. Ты сам знаешь, что там работал завод, была гостиница, ремонтная мастерская, там работало много людей. Платили налоги. Когда вы вышли на меня, мол для вашей академии (Барселона) нужна земля под парковку, я объяснял, что не хочу ничего продавать», — рассказывает Жолдошалиев.

Он говорит, что в итоге его вынудили продать землю и он хотел забрать то, что оставалось на территории — перенести на новое место и работать там. Но этого не произошло.

«Я зову тебя на дебаты, Таймурас, докажи там, что на этой земле ничего не было. Покажи все. Я тебе тоже аргументирую и покажу. Также ты говорил, что если я отдам деньги, ты вернешь землю — ну так я готов отдать деньги. Ту сумму, которая указана в договоре», — говорит Жолдошалиев.

Жолдошалиев готов вернуть деньги — но землю хочет получить в том же состоянии, что продавал. То есть с заводом на территории. И с магазином.

«Таймурас, выйди на связь. Бог даст я приеду. Я готов. Я готов бороться за правду. Мне не за что бояться. Выйди на связь, устроим дебаты, `пусть люди все видят», — говорит экс-депутат.

Так купили завод или отняли?

Ранее в соцсетях был опубликован разговор зампреда кабмина Бакыта Торобаева со своим племянником, экс-депутатом Эркином Жолдошалиевым, на видео он тоже подписан как Торобаев. Торобаев подтвердил подлинность разговора, а также лишился должности после публикации прослушки.

В этой прослушке Торобаев говорит Жолдошалиеву, что его просят дать показания о том, как он пострадал от рейдерства. Тогда экс-депутат признает — он действительно пострадал от рейдерства, у него забрали магазин и завод — Жолдошалиев планировал продать «ТяжЭлектроМаш» пустым, то есть продать только землю — деньги за землю он получил, но оборудование у него тоже забрали. Он получил 460 тысяч долларов. А просил он миллион. И забрал завод Таймурас Ташиев, сын Камчыбека Ташиева.

Судя по разговору, на продаже то ли участка, то ли завода семье Ташиевых настаивал сам Бакыт Торобаев. А Жолдошалиев выполнял указания. При этом Жолдошалиев говорит, что не хотел продавать ни участок, ни завод.

Торобаев спрашивает — будет ли Жолдошалиев давать показания в отношении Томаса — это прозвище Таймураса Ташиева. Жолдошалиев говорит, что это нужно делать. Но Торобаев опасается — а вдруг ситуация изменится, стоит ли портить отношения с Ташиевым? Жолдошалиев отвечает, что терять ему нечего, он итак весь в долгах.

После публикации прослушки Таймурас Ташиев признал — он купил землю у Эркина Жолдошалиева, только вот никакого завода там не было. И указанный магазин тоже купил, а не отнял.

«Если не ошибаюсь, в 2022 году. Но никакого рейдерского захвата не было и не могло быть. За деньги купил. Кажется, за $470 тыс. Во-вторых, он метал свой забрал, после чего мы подготовили землю под строительство академии «Барселона». Там 41 сотка земли. Планировали также строить школу», — сказал сын Ташиева.

Об Академии «Барселона» говорил и Бакыт Торобаев — мол, сам Камчыбек Ташиев попросил его уговорить брата Жолдошбека Торобаева продать землю возле академии «Барселона» в Манасе — и чтобы цена была пониже.