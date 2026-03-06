Президент Садыр Жапаров дал интервью «Кабару», в котором прокомментировал дело акына Аската Жетигена.

Так журналист сказал ему, что в обществе задают вопросы — почему президент помиловал порномагната Даниэля Ажиева, но не акына?

«Я не выбираю, кого выпускать, а кого нет. Я принимаю решения на основании прошений о помиловании. Если осужденный сам не обращается с такой просьбой, как я могу его освободить? Если он обратится, мы готовы рассмотреть и его обращение», — говорит президент.

Это значит, что акын ради свободы должен будет признать вину в несуществующем преступлении и просить помилование. И тогда помилование «рассмотрят» — это не значит, что его помилуют.

При этом в том же интервью президент заявил, что помиловал Ажиева и еще 74 человек из сострадания. Что у порномагната был акт помилования, к тому же мать Ажиева выслала видеообращение на WhatsApp президента.

Почему поэт в колонии?

Аскат Жетиген — известный кыргызстанский акын и музыкант. В 18 лет он возглавил фольклорно-этнографический ансамбль «Ордо Сахна».

С 2021 года он публиковал видеообращения с критикой в адрес нынешней власти. В частности, акын высказывался против легализации игорной деятельности, изменения флага, заключения под стражу активистов и реформ в сфере культуры.

В 2022-м против него возбудили дело — поводом послужило обращение к президенту Жапарову и главе ГКНБ Ташиеву. В нем акын эмоционально и нецензурно критиковал «двух друзей», стоящих у власти. В марте 2024-го Жетигена задержали по обвинению в «призывах к захвату власти». Никаких прямых призывов в его видео не было. За пост в фейсбуке ему дали три года лишения свободы.

Жетиген должен находиться в заключении в колонии до середины августа 2026 года.

Когда в прошлом месяце указом президента был помилован порномагнат Даниэль Ажиев, в обществе заговорили о вероятной оттепели и призвали президента и суды помиловать, пересмотреть дела и оправдать, прекратить преследования и в отношении других заключенных — например бездоказательно осужденного акына Аската Жетигена, журналистки-расследовательницы Махабат Тажибек кызы, мигрантки Каныкей Арановой и многих других.

Однако акыну не положено условно-досрочное освобождение из-за статьи, по которой его лишили свободы «Публичные призывы к захвату власти».

Вместо это не совершавший реального преступления акын сталкивается с насилием и ШИЗО, защищая права других заключенных в колонии.