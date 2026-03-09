Верховный суд оставил в силе решение Октябрьского райсуда о признании материалов «Клоопа» и деятельности соучредителя издания Рината Тухватшина экстремистскими.

«Никакой оттепели не будет, если суды не начнут бить по рукам следователей и выносить оправдательные приговоры. По уголовным обвинениям, в которых заинтересован президент, суды не будут ничего замечать, а опера и следователи будут продолжать свое беззаконие. За то, что судьи выполняют указания сверху в пользу правящей группы, им даётся возможность зарабатывать на коррупции и сосать кровь из народа», — говорит Токтакунов.

Ранее адвокат Нурбек Токтакунов требовал наказать силовиков и расследовать действия судей и следователей, участвующих в делах против издания.

Следователи спецслужб отказывались полноценно предоставлять для ознакомления материалы уголовного дела в отношении руководства издания, несмотря на то, что уже два суда обязали их это сделать. Токтакунов также считает, что суды и сторона обвинения могут состоять в преступном сговоре по делам «Клоопа».

Защитник издания просил генпрокуратуру привлечь к уголовной ответственности начальника ГСУ ГКНБ Т. Дадынбаева и его подчиненного Талгарбека Нарматова за воспрепятствование адвокатской деятельности и за неисполнение вступившего в законную силу решения суда. Максимальное наказание по этим статьям Уголовного кодекса — до шести лет лишения свободы.

Кроме того, Токтакунов просил возбудить уголовное дело против сотрудников спецслужб, прокуратуры и суда и в рамках него провести расследование о наличии преступной связи между ними.

Несуществующий экстремизм

28 октября 2025 года Октябрьский райсуд Бишкека признал материалы «Клоопа», «Темиров Лайв» и «Айт Айт Десе», а также деятельность основателей изданий Болота Темирова и Рината Тухватшина экстремистскими.

Представителей изданий и их основателей в суд не позвали, они узнали о решении суда из поста в фейсбуке Откурбека Рахманова, соратника на тот момент главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По словам Токтакунова, на тот момент суды, спецслужбы и прокуратура знали, что он является представителем «Клоопа» и лично Тухватшина, а также у них был адрес и номер телефона последнего. Однако, никто даже не попытался связаться с ними и сообщить о предстоящем слушании.

При этом «экстремистскими» признаны не все материалы издания, а только некоторые. Свое решение суд основывал на заключениях экспертов, анализировавших материалы изданий, присланные им на двух носителях: диске, который впоследствии продырявили, чтобы пришить к делу, и отсутствующей в документах флешке.

Согласно заключению эксперта-лингвиста, на диске было три папки с видео: «Б. Темиров» — 6 файлов, «Айт Айт» — 10 файлов и «Клооп» — 11 файлов. На флешке были тексты стенограмм в двух папках — «Темиров Клооп» и «Айт Айт Десе» — по 11 файлов в каждой.

В деле фигурируют заключения Республиканского центра психиатрии и наркологии и судебно-лингвистической экспертизы. В них упоминается только один материал «Клоопа» — интервью с журналистом-расследователем и основателем «Temirov Live» и «Айт Айт Десе» Болотом Темировым.