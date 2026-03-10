Правозащитница Гульшайыр Абдирасулова сообщила об изменениях в деле журналистки-расследовательницы Махабат Тажыбек кызы.

«Верховный суд КР отменил все предыдущие решения по делу Махабат и отправил ее дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — написала Абдирасулова в своих соцсетях.

Информацию подтвердил и супруг Махабат Тажыбек кызы, журналист-расследователь Болот Темиров.

«Отменили все решения судов по Махабат и отправили на пересмотр в первую инстанцию», — пишет журналист.

Махабат Тажыбек кызы — журналистка и глава расследовательского издания «Темиров Лайв». Вся команда издания подвергалась преследованиям за свои расследования. Слежка, видео, снятые на скрытую камеру, травля через фейков, а потом и надуманные уголовные дела.

16 января 2024 года в Кыргызстане произошли массовые аресты — задержали 11 человек, так или иначе связанных с работой «Темиров Лайв». Арестам подверглись, как действующие, так и бывшие сотрудники издания.

В апреле под давлением общественности и мировых организаций часть задержанных, в том числе давно не работавших в издании, отпустили под домашний арест. 10 октября 2024 года Махабат Тажыбек кызы приговорили к 6 годам лишения свободы. Акына Азамата Ишенбекова к пяти. Журналистов Айке Бейшекееву и Актилека Капарова к трем годам пробации. Остальных оправдали. В настоящее время в заключении находится только Махабат кызы, Азамата Ишенбекова помиловали.

Учитывая, что у Тажыбек кызы несовершеннолетний ребенок, согласно закону, исполнение ее наказания могли отсрочить, но суд не проявил гуманность в этом вопросе. В ноябре 2025 года рабочая комиссия ООН призвала освободить журналистку Махабат Тажыбек кызы.