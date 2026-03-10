10 марта стало известно, что депутат Куванычбек Конгантиев сдал свой мандат. Это совпало с публикациями об активах депутата и его связи с сыном экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таймурасом, которого в народе называют «Томас».

Накануне YouTube-канал «Саясат KG» опубликовал видео о Конгантиеве — и его многочисленных объектах имущества. В видео говорилось, что на телохранителя Конгантиева Азиза Султанова записаны 135 объектов недвижимости, а на его мать 34 — и все это «украдено у государства» на территории Бишкека. Согласно видео, мать Конгантиева Дамира Борбукова является главой компании «Топстрой».

Авторы видео сообщают, что Конгантиев будучи председателем Бишкекского горкенеша и главой земельной комиссии получал от мэрии столицы землю под социальное строительство, а затем добивался изменения статуса территории. После этого на выделенных под строительство соцобъектов территориях начинали возводить офисные здания, а сами земли переходили в аренду на 49 лет.

Авторы видео акцентируют внимание на том, что Конгантиев тесно связан с семьей Ташиева. В видео утверждается, что Конгантиев является өкүл ата* Таймураса, сына экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

*Өкүл ата — посаженный, названный отец, которого молодожены выбирают перед бракосочетанием.

Таким образом, Конгантиев — это четвертый депутат, сдавший мандат и связанный с семьей Ташиева. Ранее мандаты сдали сын партнера Таймураса Ташиева Эльдар Сулайманов, и приближенные к Камчыбеку Ташиеву Нурланбек Тургунбек уулу и Кундузбек Сулайманов.

Разумеется, самая очевидная связь с Камчыбеком Ташиевым у его брата депутата Шайырбека Ташиева, который пока не сдал мандат.

При этом в отношении него уже опубликовали несколько материалов, в которых упоминаются бриллианты и долг депутата перед казино. Согласно одному из материалов, выплатить часть этого долга якобы обещал кримавторитет Камчыбек Кольбаев, которого застрелили по приказу Камчыбека Ташиева.

Куванычбек Конгантиев — сын экс-генпрокурора Камбаралы Конгантиева и племянник экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева. Молдомуса Конгантиев возглавлял МВД при втором свергнутом президенте Курманбеке Бакиеве, тогда генпрокурором был его брат Камбаралы. В том же кабмине были и Камчыбек Ташиев — как глава МЧС — и нынешний президент Садыр Жапаров — как глава Агентства по борьбе с коррупцией.